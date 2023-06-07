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Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев

Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.06.2023

Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев

Белоруссия всегда является ближайшим союзником и стратегическим партнером России, Москва и Минск укрепляют общую обороноспособность, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:06

2023-06-07T16:06

2023-06-07T16:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белоруссия

александр вольфович

николай патрушев

вооруженные силы рф

вооруженные силы белоруссии

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Белоруссия всегда является ближайшим союзником и стратегическим партнером России, Москва и Минск укрепляют общую обороноспособность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Беларусь неизменно остается нашим ближайшим союзником и стратегическим партнером. Мы укрепляем общую обороноспособность, сообща противостоим внешнему санкционному давлению и попыткам вмешательства в наши внутренние дела", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем."Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран. Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах", - добавил он.По словам Патрушева, западникам не нужна сильная Россия: "они хотят либо расчленить, либо ликвидировать ее, чтобы хозяйничать на евразийской территории, выкачивая ресурсы". "Для решения этой задачи американцы и англичане привлекают возможности НАТО и ЕС, используют украинских неонацистов и НПО, а также подконтрольное им киевское правительство", - сказал он."В отношении Белоруссии планы западников также понятны. Это осуществление "цветной революции" и приведение к власти подконтрольного марионеточного правительства. Западу не удалось осуществить госпереворот в Минске в 2020 году, но от своих замыслов Вашингтон и его сателлиты не отказались", - сказал Патрушев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, белоруссия, александр вольфович, николай патрушев, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии