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Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 07.06.2023 (обновлено: 16:09 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/oboronosposobnost-1876746767.html
Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев
Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.06.2023
Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев
Белоруссия всегда является ближайшим союзником и стратегическим партнером России, Москва и Минск укрепляют общую обороноспособность, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:06
2023-06-07T16:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белоруссия
александр вольфович
николай патрушев
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Белоруссия всегда является ближайшим союзником и стратегическим партнером России, Москва и Минск укрепляют общую обороноспособность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Беларусь неизменно остается нашим ближайшим союзником и стратегическим партнером. Мы укрепляем общую обороноспособность, сообща противостоим внешнему санкционному давлению и попыткам вмешательства в наши внутренние дела", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем."Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран. Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах", - добавил он.По словам Патрушева, западникам не нужна сильная Россия: "они хотят либо расчленить, либо ликвидировать ее, чтобы хозяйничать на евразийской территории, выкачивая ресурсы". "Для решения этой задачи американцы и англичане привлекают возможности НАТО и ЕС, используют украинских неонацистов и НПО, а также подконтрольное им киевское правительство", - сказал он."В отношении Белоруссии планы западников также понятны. Это осуществление "цветной революции" и приведение к власти подконтрольного марионеточного правительства. Западу не удалось осуществить госпереворот в Минске в 2020 году, но от своих замыслов Вашингтон и его сателлиты не отказались", - сказал Патрушев.
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безопасность, россия, белоруссия, александр вольфович, николай патрушев, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белоруссия, Александр Вольфович, Николай Патрушев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
Россия и Белоруссия укрепляют общую обороноспособность, заявил Патрушев

Патрушев: США ведут необъявленную войну с целью уничтожить народы России и Белоруссии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время российско-белорусских учений
Военнослужащие во время российско-белорусских учений - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащие во время российско-белорусских учений. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Белоруссия всегда является ближайшим союзником и стратегическим партнером России, Москва и Минск укрепляют общую обороноспособность, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Беларусь неизменно остается нашим ближайшим союзником и стратегическим партнером. Мы укрепляем общую обороноспособность, сообща противостоим внешнему санкционному давлению и попыткам вмешательства в наши внутренние дела", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
"Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран. Сегодня западные политики говорят об этом открыто и указывают в своих документах", - добавил он.
По словам Патрушева, западникам не нужна сильная Россия: "они хотят либо расчленить, либо ликвидировать ее, чтобы хозяйничать на евразийской территории, выкачивая ресурсы". "Для решения этой задачи американцы и англичане привлекают возможности НАТО и ЕС, используют украинских неонацистов и НПО, а также подконтрольное им киевское правительство", - сказал он.
"В отношении Белоруссии планы западников также понятны. Это осуществление "цветной революции" и приведение к власти подконтрольного марионеточного правительства. Западу не удалось осуществить госпереворот в Минске в 2020 году, но от своих замыслов Вашингтон и его сателлиты не отказались", - сказал Патрушев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелоруссияАлександр ВольфовичНиколай ПатрушевВооруженные силы РФВооруженные силы Белоруссии
 
 
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