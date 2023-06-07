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Опрос: 74 процента европейцев считают, что ЕС нужна независимая оборона
Опрос: 74 процента европейцев считают, что ЕС нужна независимая оборона - РИА Новости, 07.06.2023
Опрос: 74 процента европейцев считают, что ЕС нужна независимая оборона
Свыше 70% европейцев считают, что Европа не может постоянно полагаться на США и должна сама развивать свою оборонную сферу, следует из отчета на основе опроса... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:59
2023-06-07T21:59
2023-06-07T22:02
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сша
европейский совет по международным отношениям
европейский совет
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Свыше 70% европейцев считают, что Европа не может постоянно полагаться на США и должна сама развивать свою оборонную сферу, следует из отчета на основе опроса Европейского совета по международным отношениям. Согласно данным, опубликованным на сайте Совета, так считают 74% опрошенных из девяти европейских стран. Обратного мнения придерживаются лишь 8% респондентов, которые заявляют. что США всегда будут защищать Европу, поэтому ей не стоит переживать о своей обороноспособности. В то же время на вопрос о том, кем европейцы видят Соединенные Штаты - союзником, нужным партнером, конкурентом или противником, 32% выбрали первый вариант, 43% - второй, 7% - третий, 14% не смогли ответить. Противником, с которым Европа находится в конфликтной ситуации, назвали Соединенные Штаты чуть более 4%. На аналогичный вопрос о Китае европейцы преимущественно говорили, что КНР - это нужный партнер. Так считают 43% респондентов, еще 24% считают, что Китай - конкурент, а 11% - что противник. Еще 18% не смогли ответить на вопрос. Союзником Китай считают ли 3,3% респондентов. Новый отчет Европейского совета по международным отношениям основан на опросе, проведенном в апреле 2023 года в 11 европейских странах (Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции). В опросе приняли участие 16 168 человек. Статистическая погрешность не указывается.
https://ria.ru/20230528/ssha-1874615712.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, европа, китай, сша, европейский совет по международным отношениям, европейский совет
В мире, Европа, Китай, США, Европейский совет по международным отношениям, Европейский совет
Опрос: 74 процента европейцев считают, что ЕС нужна независимая оборона
Опрос: 74 процента европейцев считают, что ЕС не стоит надеяться на США в сфере обороны