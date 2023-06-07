https://ria.ru/20230607/oborona-1876824673.html

Опрос: 74 процента европейцев считают, что ЕС нужна независимая оборона

Опрос: 74 процента европейцев считают, что ЕС нужна независимая оборона - РИА Новости, 07.06.2023

Опрос: 74 процента европейцев считают, что ЕС нужна независимая оборона

Свыше 70% европейцев считают, что Европа не может постоянно полагаться на США и должна сама развивать свою оборонную сферу, следует из отчета на основе опроса... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:59

2023-06-07T21:59

2023-06-07T22:02

в мире

европа

китай

сша

европейский совет по международным отношениям

европейский совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Свыше 70% европейцев считают, что Европа не может постоянно полагаться на США и должна сама развивать свою оборонную сферу, следует из отчета на основе опроса Европейского совета по международным отношениям. Согласно данным, опубликованным на сайте Совета, так считают 74% опрошенных из девяти европейских стран. Обратного мнения придерживаются лишь 8% респондентов, которые заявляют. что США всегда будут защищать Европу, поэтому ей не стоит переживать о своей обороноспособности. В то же время на вопрос о том, кем европейцы видят Соединенные Штаты - союзником, нужным партнером, конкурентом или противником, 32% выбрали первый вариант, 43% - второй, 7% - третий, 14% не смогли ответить. Противником, с которым Европа находится в конфликтной ситуации, назвали Соединенные Штаты чуть более 4%. На аналогичный вопрос о Китае европейцы преимущественно говорили, что КНР - это нужный партнер. Так считают 43% респондентов, еще 24% считают, что Китай - конкурент, а 11% - что противник. Еще 18% не смогли ответить на вопрос. Союзником Китай считают ли 3,3% респондентов. Новый отчет Европейского совета по международным отношениям основан на опросе, проведенном в апреле 2023 года в 11 европейских странах (Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции). В опросе приняли участие 16 168 человек. Статистическая погрешность не указывается.

https://ria.ru/20230528/ssha-1874615712.html

европа

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, китай, сша, европейский совет по международным отношениям, европейский совет