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Патрушев отметил важность углубления оборонных связей Москвы и Минска
Патрушев отметил важность углубления оборонных связей Москвы и Минска - РИА Новости, 07.06.2023
Патрушев отметил важность углубления оборонных связей Москвы и Минска
Углубление российско-белорусских оборонных связей жизненно необходимо в связи с ситуацией на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:38
2023-06-07T15:38
2023-06-07T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
николай патрушев
вооруженные силы украины
александр вольфович
украина
россия
белоруссия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Углубление российско-белорусских оборонных связей жизненно необходимо в связи с ситуацией на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Ситуация на Украине делает углубление российско-белорусского взаимодействия в оборонной сфере жизненно необходимым. Запад не прекращает накачивать Украину оружием, передает спутниковые и иные разведданные командованию ВСУ, участвует в планировании войсковых операций и направляет наемников, фактически являясь стороной конфликта", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
https://ria.ru/20230327/belorussiya-1860920930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Патрушев отметил важность углубления оборонных связей Москвы и Минска
Патрушев: углубление оборонных связей Москвы и Минска жизненно необходимо из-за Украины