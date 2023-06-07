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Патрушев отметил важность углубления оборонных связей Москвы и Минска - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/oborona-1876734715.html
Патрушев отметил важность углубления оборонных связей Москвы и Минска
Патрушев отметил важность углубления оборонных связей Москвы и Минска - РИА Новости, 07.06.2023
Патрушев отметил важность углубления оборонных связей Москвы и Минска
Углубление российско-белорусских оборонных связей жизненно необходимо в связи с ситуацией на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:38
2023-06-07T15:38
специальная военная операция на украине
безопасность
николай патрушев
вооруженные силы украины
александр вольфович
украина
россия
белоруссия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Углубление российско-белорусских оборонных связей жизненно необходимо в связи с ситуацией на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Ситуация на Украине делает углубление российско-белорусского взаимодействия в оборонной сфере жизненно необходимым. Запад не прекращает накачивать Украину оружием, передает спутниковые и иные разведданные командованию ВСУ, участвует в планировании войсковых операций и направляет наемников, фактически являясь стороной конфликта", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
https://ria.ru/20230327/belorussiya-1860920930.html
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безопасность, николай патрушев, вооруженные силы украины, александр вольфович, украина, россия, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, Александр Вольфович, Украина, Россия, Белоруссия
Патрушев отметил важность углубления оборонных связей Москвы и Минска

Патрушев: углубление оборонных связей Москвы и Минска жизненно необходимо из-за Украины

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Российско-белорусские учения - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Углубление российско-белорусских оборонных связей жизненно необходимо в связи с ситуацией на Украине, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Ситуация на Украине делает углубление российско-белорусского взаимодействия в оборонной сфере жизненно необходимым. Запад не прекращает накачивать Украину оружием, передает спутниковые и иные разведданные командованию ВСУ, участвует в планировании войсковых операций и направляет наемников, фактически являясь стороной конфликта", - сказал Патрушев в среду в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколай ПатрушевВооруженные силы УкраиныАлександр ВольфовичУкраинаРоссияБелоруссия
 
 
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