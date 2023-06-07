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Пик наводнения в Новой Каховке сместился от Алешек к Голой Пристани

Пик наводнения в Новой Каховке сместился от Алешек к Голой Пристани - РИА Новости, 07.06.2023

Пик наводнения в Новой Каховке сместился от Алешек к Голой Пристани

Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС смещается от Алешек к Голой Пристани, на этих территориях самая сложная ситуация, во многие места можно добраться... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T23:12

2023-06-07T23:12

2023-06-07T23:12

специальная военная операция на украине

новая каховка

россия

дмитрий песков

андрей алексеенко

происшествия

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС смещается от Алешек к Голой Пристани, на этих территориях самая сложная ситуация, во многие места можно добраться только на лодках, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "В Новой Каховке вода постепенно уходит. Пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани. Самая сложная ситуация в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий. Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике - только на лодках", - написал Алексеенко. Он подчеркнул, что спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, "очень много", а расстояния между населенными пунктами большие. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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новая каховка, россия, дмитрий песков, андрей алексеенко, происшествия, каховская гэс, разрушение каховской гэс