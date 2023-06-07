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Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 07.06.2023 (обновлено: 13:11 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876643337.html
Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление
Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление - РИА Новости, 07.06.2023
Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале сообщения о начале украинского контрнаступления и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:27
2023-06-07T13:11
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий медведев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале сообщения о начале украинского контрнаступления и призвал дать на него достойный ответ. По его словам, в давно обещанном наступлении нет ничего неожиданного."Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни", — написал Медведев (сохранена орфография автора).При этом он предостерег от недооценки противника, который вместе с поддерживающим его Западом готов на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Поэтому, считает Медведев, сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ.&quot;Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима&quot;, — призвал зампред Совбеза.Он подчеркнул, что у российской армии есть существенное преимущество и в авиации, и в бронетехнике, и в высокоточном оружии. "И конечно, моральное превосходство", — добавил Медведев.О начале украинского контрнаступления заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. По его информации, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Однако российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.
https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
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безопасность, дмитрий медведев, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Вооруженные силы РФ
Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление

Зампред Совбеза России Медведев призвал остановить ВСУ и самим перейти в наступление

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале сообщения о начале украинского контрнаступления и призвал дать на него достойный ответ.
По его словам, в давно обещанном наступлении нет ничего неожиданного.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
СМИ: ВСУ оказались в тупиковом положении в начале контрнаступления
6 июня, 15:24
"Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни", — написал Медведев (сохранена орфография автора).
При этом он предостерег от недооценки противника, который вместе с поддерживающим его Западом готов на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Поэтому, считает Медведев, сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ.
«

"Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима", — призвал зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что у российской армии есть существенное преимущество и в авиации, и в бронетехнике, и в высокоточном оружии.
"И конечно, моральное превосходство", — добавил Медведев.
О начале украинского контрнаступления заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. По его информации, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Однако российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.
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"В бой пошли "Леопарды": ВСУ начинают обещанное контрнаступление
6 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий МедведевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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