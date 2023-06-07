https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876643337.html
Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление
Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление - РИА Новости, 07.06.2023
Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале сообщения о начале украинского контрнаступления и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:27
2023-06-07T10:27
2023-06-07T13:11
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий медведев
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97c16358668f66614389f01ed4f415e.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале сообщения о начале украинского контрнаступления и призвал дать на него достойный ответ. По его словам, в давно обещанном наступлении нет ничего неожиданного."Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни", — написал Медведев (сохранена орфография автора).При этом он предостерег от недооценки противника, который вместе с поддерживающим его Западом готов на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Поэтому, считает Медведев, сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ."Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима", — призвал зампред Совбеза.Он подчеркнул, что у российской армии есть существенное преимущество и в авиации, и в бронетехнике, и в высокоточном оружии. "И конечно, моральное превосходство", — добавил Медведев.О начале украинского контрнаступления заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. По его информации, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Однако российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.
https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_2a0fa1b978c61ead0a736389dcd831c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий медведев, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Вооруженные силы РФ
Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление
Зампред Совбеза России Медведев призвал остановить ВСУ и самим перейти в наступление
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале
сообщения о начале украинского контрнаступления и призвал дать на него достойный ответ.
По его словам, в давно обещанном наступлении нет ничего неожиданного.
СМИ: ВСУ оказались в тупиковом положении в начале контрнаступления
"Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни", — написал Медведев (сохранена орфография автора).
При этом он предостерег от недооценки противника, который вместе с поддерживающим его Западом готов на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Поэтому, считает Медведев, сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ.
«
"Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима", — призвал зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что у российской армии есть существенное преимущество и в авиации, и в бронетехнике, и в высокоточном оружии.
"И конечно, моральное превосходство", — добавил Медведев.
О начале украинского контрнаступления заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. По его информации, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Однако российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.
"В бой пошли "Леопарды": ВСУ начинают обещанное контрнаступление