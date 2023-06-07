https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876643337.html

Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление

Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление - РИА Новости, 07.06.2023

Медведев призвал остановить киевский режим, а потом начать наступление

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале сообщения о начале украинского контрнаступления и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:27

2023-06-07T10:27

2023-06-07T13:11

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий медведев

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале сообщения о начале украинского контрнаступления и призвал дать на него достойный ответ. По его словам, в давно обещанном наступлении нет ничего неожиданного."Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни", — написал Медведев (сохранена орфография автора).При этом он предостерег от недооценки противника, который вместе с поддерживающим его Западом готов на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Поэтому, считает Медведев, сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ."Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель — полное низложение нацистского киевского режима", — призвал зампред Совбеза.Он подчеркнул, что у российской армии есть существенное преимущество и в авиации, и в бронетехнике, и в высокоточном оружии. "И конечно, моральное превосходство", — добавил Медведев.О начале украинского контрнаступления заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу. По его информации, противник пытался атаковать на различных участках фронта, для чего сосредоточил большое количество техники и живой силы. Однако российская армия сорвала эти попытки, ВСУ не добились своих целей и понесли значительные потери — более 3,7 тысячи военнослужащих, свыше 50 танков и другой техники за три дня.

https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html

https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, дмитрий медведев, россия, вооруженные силы рф