Рейтинг@Mail.ru
В Самаре опровергли наличие знака качества у напитка "Мистер Сидр" - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 07.06.2023 (обновлено: 09:31 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/napitok-1876630775.html
В Самаре опровергли наличие знака качества у напитка "Мистер Сидр"
В Самаре опровергли наличие знака качества у напитка "Мистер Сидр" - РИА Новости, 07.06.2023
В Самаре опровергли наличие знака качества у напитка "Мистер Сидр"
Самарский минпромторг опроверг наличие регионального знака качества у напитка "Мистер Сидр", многочисленные случаи отравления которым зафиксированы в нескольких РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:27
2023-06-07T09:31
россия
самарская область
ульяновская область
александр хинштейн
госдума рф
происшествия
массовое отравление сидром в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876264677_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_9521c481721a7c2667fca3bebb880897.jpg
САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости. Самарский минпромторг опроверг наличие регионального знака качества у напитка "Мистер Сидр", многочисленные случаи отравления которым зафиксированы в нескольких регионах РФ, и его производителя "Анди", за выдачей таких знаков компания не обращалась. Накануне депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что еще в 2021 году региональный минпромторг якобы удостоил производителей "Mистера Сидра" званий "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", причем "звание использовалось для всей продукции, включая сидр". Парламентарий указал, что ООО "Анди" и ООО "Варка" "производили алкоголь в общих цехах в поселке Винтай, выступали как группа компаний: совместный сайт, на две компании - один буклет и один сотрудник по продажам". "В связи с появившимися в сети сообщениями о том, что алкогольный напиток "Мистер Сидр" якобы имел знак "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт", разъясняем: ООО "Анди", которое занималось производством сидра указанной марки, таких знаков не имело и за выдачей их не обращалось - ни на сидр, ни на какой-либо другой продукт. Знак "Самарский продукт" присваивается конкретному продукту, а не организации, сроком на два года. Производитель сидра ООО "Анди" не имеет права каким-либо образом использовать этот знак в целях продвижения продукта. Знак "Самарский продукт" был присвоен только пиву, производимому ООО "Варка", - говорится в сообщении минпромторга региона в его телеграм-канале. Ранее стало известно о случаях отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 42 человека. В Самарской области сообщалось о девяти погибших и 16 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о некачественном оказании услуг.
https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876601517.html
https://ria.ru/20230607/otravlenie-1876623646.html
россия
самарская область
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876264677_115:0:734:464_1920x0_80_0_0_c259c74522f054144e8d5de9a0e7d6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, самарская область, ульяновская область, александр хинштейн, госдума рф, происшествия, массовое отравление сидром в россии
Россия, Самарская область, Ульяновская область, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Происшествия, Массовое отравление сидром в России
В Самаре опровергли наличие знака качества у напитка "Мистер Сидр"

В Самарской области опровергли наличие регионального знака качества у "Мистера Сидра"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр". Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости. Самарский минпромторг опроверг наличие регионального знака качества у напитка "Мистер Сидр", многочисленные случаи отравления которым зафиксированы в нескольких регионах РФ, и его производителя "Анди", за выдачей таких знаков компания не обращалась.
Накануне депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что еще в 2021 году региональный минпромторг якобы удостоил производителей "Mистера Сидра" званий "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", причем "звание использовалось для всей продукции, включая сидр". Парламентарий указал, что ООО "Анди" и ООО "Варка" "производили алкоголь в общих цехах в поселке Винтай, выступали как группа компаний: совместный сайт, на две компании - один буклет и один сотрудник по продажам".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
СК предъявил обвинение подозреваемому по делу о массовом отравлении сидром
Вчера, 22:46
"В связи с появившимися в сети сообщениями о том, что алкогольный напиток "Мистер Сидр" якобы имел знак "Сделано в Самарской области" и "Самарский продукт", разъясняем: ООО "Анди", которое занималось производством сидра указанной марки, таких знаков не имело и за выдачей их не обращалось - ни на сидр, ни на какой-либо другой продукт. Знак "Самарский продукт" присваивается конкретному продукту, а не организации, сроком на два года. Производитель сидра ООО "Анди" не имеет права каким-либо образом использовать этот знак в целях продвижения продукта. Знак "Самарский продукт" был присвоен только пиву, производимому ООО "Варка", - говорится в сообщении минпромторга региона в его телеграм-канале.
Ранее стало известно о случаях отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.
В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 42 человека. В Самарской области сообщалось о девяти погибших и 16 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о некачественном оказании услуг.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В Самарской области выросло число госпитализированных с отравлением сидром
08:46
 
РоссияСамарская областьУльяновская областьАлександр ХинштейнГосдума РФПроисшествияМассовое отравление сидром в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала