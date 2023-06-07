https://ria.ru/20230607/naemnik-1876681785.html

Тайваньский наемник заявил, что его украинский взвод дважды уничтожили

Тайваньский наемник заявил, что его украинский взвод дважды уничтожили - РИА Новости, 07.06.2023

Тайваньский наемник заявил, что его украинский взвод дважды уничтожили

Наемник с Тайваня, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева, рассказал, что его взвод дважды был практически полностью уничтожен, пишет Taiwan... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:46

2023-06-07T12:46

2023-06-07T15:22

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ПЕКИН, 7 июн — РИА Новости. Наемник с Тайваня, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева, рассказал, что его взвод дважды был практически полностью уничтожен, пишет Taiwan News. По информации издания, наемник служил в украинском Интернациональном легионе теробороны, но где именно, не указывается. "Наш взвод дважды был практически полностью уничтожен. Я единственный счастливчик в нашей команде, который не пострадал", — рассказал он.По его словам, интенсивность боев в зоне, в которой он находился, была не очень высокой. Тем не менее потери в его подразделении составили 50 процентов, а 20 процентов из его взвода были убиты в бою. Наемник отметил, что в реальном боестолкновении даже опытные солдаты могут запаниковать, потерять от страха рассудительность и способность сражаться."У многих, кто хотел испытать азарт войны, угасал энтузиазм. <…> Это не современная армия НАТО с мощной логистикой и поддержкой", — приводит издание его слова. Тайванец заверил, что на самом деле "все далеко от кино", пехотинцам приходится сражаться в грязи. "Все, что у вас есть, — это только хаос, грязь, печаль, истощение и боль", — признался боец.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230604/naemniki-1876105321.html

https://ria.ru/20230522/naemniki-1873430939.html

https://ria.ru/20221107/tayvan-1829549345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, тайвань, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр