https://ria.ru/20230607/naemnik-1876681785.html
Тайваньский наемник заявил, что его украинский взвод дважды уничтожили
Тайваньский наемник заявил, что его украинский взвод дважды уничтожили - РИА Новости, 07.06.2023
Тайваньский наемник заявил, что его украинский взвод дважды уничтожили
Наемник с Тайваня, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева, рассказал, что его взвод дважды был практически полностью уничтожен, пишет Taiwan... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:46
2023-06-07T12:46
2023-06-07T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
тайвань
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876698767_0:216:1318:957_1920x0_80_0_0_13017cee66a67c25033ee1563a4c2698.jpg
ПЕКИН, 7 июн — РИА Новости. Наемник с Тайваня, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева, рассказал, что его взвод дважды был практически полностью уничтожен, пишет Taiwan News. По информации издания, наемник служил в украинском Интернациональном легионе теробороны, но где именно, не указывается. "Наш взвод дважды был практически полностью уничтожен. Я единственный счастливчик в нашей команде, который не пострадал", — рассказал он.По его словам, интенсивность боев в зоне, в которой он находился, была не очень высокой. Тем не менее потери в его подразделении составили 50 процентов, а 20 процентов из его взвода были убиты в бою. Наемник отметил, что в реальном боестолкновении даже опытные солдаты могут запаниковать, потерять от страха рассудительность и способность сражаться."У многих, кто хотел испытать азарт войны, угасал энтузиазм. <…> Это не современная армия НАТО с мощной логистикой и поддержкой", — приводит издание его слова. Тайванец заверил, что на самом деле "все далеко от кино", пехотинцам приходится сражаться в грязи. "Все, что у вас есть, — это только хаос, грязь, печаль, истощение и боль", — признался боец.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230604/naemniki-1876105321.html
https://ria.ru/20230522/naemniki-1873430939.html
https://ria.ru/20221107/tayvan-1829549345.html
украина
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876698767_123:234:1195:1038_1920x0_80_0_0_5fed8c53cf4f78594bf4834b455d432a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, тайвань, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Тайвань, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Тайваньский наемник заявил, что его украинский взвод дважды уничтожили
Taiwan News: тайваньский наемник в ВСУ заявил, что единственный из взвода выжил дважды
ПЕКИН, 7 июн — РИА Новости.
Наемник с Тайваня, который участвовал в боевых действиях на стороне Киева, рассказал, что его взвод дважды был практически полностью уничтожен, пишет Taiwan News
.
По информации издания, наемник служил в украинском Интернациональном легионе теробороны, но где именно, не указывается.
В Варшаве оправдались после заявления польских наемников на Украине
"Наш взвод дважды был практически полностью уничтожен. Я единственный счастливчик в нашей команде, который не пострадал", — рассказал он.
По его словам, интенсивность боев в зоне, в которой он находился, была не очень высокой. Тем не менее потери в его подразделении составили 50 процентов, а 20 процентов из его взвода были убиты в бою.
Наемник отметил, что в реальном боестолкновении даже опытные солдаты могут запаниковать, потерять от страха рассудительность и способность сражаться.
"У многих, кто хотел испытать азарт войны, угасал энтузиазм. <…> Это не современная армия НАТО
с мощной логистикой и поддержкой", — приводит издание его слова.
На Херсонском направлении заметили итальянских наемников
Тайванец заверил, что на самом деле "все далеко от кино", пехотинцам приходится сражаться в грязи.
"Все, что у вас есть, — это только хаос, грязь, печаль, истощение и боль", — признался боец.
В конце мая министр обороны Сергей Шойгу оценил число наемников, воюющих на стороне Киева, примерно в 2,5 тысячи человек.
СМИ: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ житель Тайваня