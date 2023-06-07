Рейтинг@Mail.ru
Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:40 07.06.2023 (обновлено: 15:04 14.06.2023)
https://ria.ru/20230607/moskva-1878067343.html
Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года
Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года - РИА Новости, 14.06.2023
Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года
Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-07T15:40
2023-06-14T15:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586449556_0:145:2696:1661_1920x0_80_0_0_22f1f0ae65015a0b6155a816c92b868f.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сорок процентов газовых плит обследовали с начала года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют более 1,8 миллионов семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. "Жителям выдаем памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводим инструктаж", - добавили в сообщении. Кроме того, москвичам напомнили, что узнать дату визита специалиста можно на сайте Мосгаза, через их телеграм-бот или с помощью голосового помощника "Алиса".
https://ria.ru/20230606/sviblovo-1876406977.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586449556_0:0:2696:2022_1920x0_80_0_0_7a58e923cd1dfb1b52b3ca097296b1a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз

Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Газовая конфорка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сорок процентов газовых плит обследовали с начала года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют более 1,8 миллионов семей", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Стартовало благоустройство возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке Москвы
6 июня, 10:50
Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются.
"Жителям выдаем памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводим инструктаж", - добавили в сообщении.
Кроме того, москвичам напомнили, что узнать дату визита специалиста можно на сайте Мосгаза, через их телеграм-бот или с помощью голосового помощника "Алиса".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала