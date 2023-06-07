https://ria.ru/20230607/moskva-1878067343.html
Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года
Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года - РИА Новости, 14.06.2023
Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года
Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-07T15:40
2023-06-07T15:40
2023-06-14T15:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586449556_0:145:2696:1661_1920x0_80_0_0_22f1f0ae65015a0b6155a816c92b868f.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сорок процентов газовых плит обследовали с начала года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют более 1,8 миллионов семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. "Жителям выдаем памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводим инструктаж", - добавили в сообщении. Кроме того, москвичам напомнили, что узнать дату визита специалиста можно на сайте Мосгаза, через их телеграм-бот или с помощью голосового помощника "Алиса".
https://ria.ru/20230606/sviblovo-1876406977.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586449556_0:0:2696:2022_1920x0_80_0_0_7a58e923cd1dfb1b52b3ca097296b1a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сорок процентов газовых плит обследовали с начала года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют более 1,8 миллионов семей", - говорится в сообщении.
Стартовало благоустройство возле ТПУ "Свиблово" на северо-востоке Москвы
Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются.
"Жителям выдаем памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводим инструктаж", - добавили в сообщении.
Кроме того, москвичам напомнили, что узнать дату визита специалиста можно на сайте Мосгаза
, через их телеграм-бот или с помощью голосового помощника "Алиса".