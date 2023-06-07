https://ria.ru/20230607/moskva-1878067343.html

Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года

Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года - РИА Новости, 14.06.2023

Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года

Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-07T15:40

2023-06-07T15:40

2023-06-14T15:04

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москва

мосгаз

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Специалисты Москвы обследовали 40% газовых плит с начала года в рамках ежегодной плановой проверки, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сорок процентов газовых плит обследовали с начала года в рамках ежегодной плановой проверки. Газовые плиты в столице используют более 1,8 миллионов семей", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты проводят техобслуживание ежегодно. Во время проверок особое внимание уделяется состоянию внутриквартирного газопровода и газовых приборов. Выявленные незначительные нарушения оперативно устраняются. "Жителям выдаем памятки с правилами эксплуатации газовых приборов, проводим инструктаж", - добавили в сообщении. Кроме того, москвичам напомнили, что узнать дату визита специалиста можно на сайте Мосгаза, через их телеграм-бот или с помощью голосового помощника "Алиса".

https://ria.ru/20230606/sviblovo-1876406977.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосгаз