https://ria.ru/20230607/moskva-1876666365.html
Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября
Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября - РИА Новости, 07.06.2023
Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября
Московская городская дума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября, такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:57
2023-06-07T11:57
2023-06-07T14:52
политика
москва
московская городская дума
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московская городская дума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября, такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду."Принятие и официальное опубликование данного постановления даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года", - пояснил Шапошников.Он отметил, что днем единого голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ предусмотрено второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов."Результаты поименного голосования №1 "О назначении выборов мэра Москвы": за - 36, против - 1, воздержавшихся нет. Принято постановление Московской городской думы №56. Прошу аппарат думы опубликовать данное решение", - огласил результаты Шапошников.Как он пояснил журналистам, данный документ подлежит официальному опубликованию в пятидневный срок. После этого, в течение 30 дней со дня публикации, начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку."При этом существует многолетняя практика проводить выборы в Москве не только в единый день голосования – второе воскресенье, но и в предыдущие два дня. Тем не менее, в соответствии с нормами федерального законодательства, Мосгордума может принять решение о проведении голосования только в один день – 10 сентября. Дальнейшее решение о корректировке даты выборов может принять Московская городская избирательная комиссия", - добавил Шапошников.Спикер МГД выразил уверенность, что в рамках избирательной кампании Москва будет ориентироваться на "московский стандарт выборов", сложившийся за последнее десятилетие."Его главные принципы: тотальное видеонаблюдение, создание экосистемы общественного наблюдения за выборами, вовлечение общественных организаций, политических партий и простых граждан в контроль за выборным процессом, дополнительные гарантии и защиту наблюдателям и представителям СМИ", - заключил Шапошников.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра города.
https://ria.ru/20230531/sobyanin-1875209324.html
https://ria.ru/20230607/vybory-1876640543.html
https://ria.ru/20230531/vybory-1875316654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, московская городская дума
Политика, Москва, Московская городская дума
Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября
Московская городская дума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московская городская дума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября, такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду.
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"Принятие и официальное опубликование данного постановления даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года", - пояснил Шапошников.
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Он отметил, что днем единого голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ предусмотрено второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов.
"Результаты поименного голосования №1 "О назначении выборов мэра Москвы": за - 36, против - 1, воздержавшихся нет. Принято постановление Московской городской думы №56. Прошу аппарат думы опубликовать данное решение", - огласил результаты Шапошников.
Как он пояснил журналистам, данный документ подлежит официальному опубликованию в пятидневный срок. После этого, в течение 30 дней со дня публикации, начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку.
«
"При этом существует многолетняя практика проводить выборы в Москве не только в единый день голосования – второе воскресенье, но и в предыдущие два дня. Тем не менее, в соответствии с нормами федерального законодательства, Мосгордума может принять решение о проведении голосования только в один день – 10 сентября. Дальнейшее решение о корректировке даты выборов может принять Московская городская избирательная комиссия", - добавил Шапошников.
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Спикер МГД выразил уверенность, что в рамках избирательной кампании Москва будет ориентироваться на "московский стандарт выборов", сложившийся за последнее десятилетие.
"Его главные принципы: тотальное видеонаблюдение, создание экосистемы общественного наблюдения за выборами, вовлечение общественных организаций, политических партий и простых граждан в контроль за выборным процессом, дополнительные гарантии и защиту наблюдателям и представителям СМИ", - заключил Шапошников.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра города.
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