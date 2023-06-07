https://ria.ru/20230607/moskva-1876666365.html

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября - РИА Новости, 07.06.2023

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Московская городская дума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября, такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:57

2023-06-07T11:57

2023-06-07T14:52

политика

москва

московская городская дума

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московская городская дума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября, такое решение было принято на заседании столичного парламента в среду."Принятие и официальное опубликование данного постановления даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года", - пояснил Шапошников.Он отметил, что днем единого голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ предусмотрено второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов."Результаты поименного голосования №1 "О назначении выборов мэра Москвы": за - 36, против - 1, воздержавшихся нет. Принято постановление Московской городской думы №56. Прошу аппарат думы опубликовать данное решение", - огласил результаты Шапошников.Как он пояснил журналистам, данный документ подлежит официальному опубликованию в пятидневный срок. После этого, в течение 30 дней со дня публикации, начнется выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, а также сбор подписей избирателей в их поддержку."При этом существует многолетняя практика проводить выборы в Москве не только в единый день голосования – второе воскресенье, но и в предыдущие два дня. Тем не менее, в соответствии с нормами федерального законодательства, Мосгордума может принять решение о проведении голосования только в один день – 10 сентября. Дальнейшее решение о корректировке даты выборов может принять Московская городская избирательная комиссия", - добавил Шапошников.Спикер МГД выразил уверенность, что в рамках избирательной кампании Москва будет ориентироваться на "московский стандарт выборов", сложившийся за последнее десятилетие."Его главные принципы: тотальное видеонаблюдение, создание экосистемы общественного наблюдения за выборами, вовлечение общественных организаций, политических партий и простых граждан в контроль за выборным процессом, дополнительные гарантии и защиту наблюдателям и представителям СМИ", - заключил Шапошников.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве будут выбирать мэра города.

https://ria.ru/20230531/sobyanin-1875209324.html

https://ria.ru/20230607/vybory-1876640543.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, московская городская дума