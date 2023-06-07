https://ria.ru/20230607/moshenniki-1876791628.html

В Саранске женщина зажгла фейерверки по указанию телефонного мошенника

В Саранске женщина зажгла фейерверки по указанию телефонного мошенника - РИА Новости, 07.06.2023

В Саранске женщина зажгла фейерверки по указанию телефонного мошенника

Жительница Мордовии, послушав указания телефонного мошенника, подожгла фейерверки в банке и продуктовом магазине, на нее возбудили дело о хулиганстве, сообщает... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:28

2023-06-07T18:28

2023-06-07T18:28

происшествия

саранск

республика мордовия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Жительница Мордовии, послушав указания телефонного мошенника, подожгла фейерверки в банке и продуктовом магазине, на нее возбудили дело о хулиганстве, сообщает МВД республики. Днем 6 июня в дежурную часть полиции в Саранске поступило сообщение из банка, расположенного в Октябрьском районе, о запуске в помещении учреждения неизвестной женщиной пиротехнических изделий. При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили причастную к совершению правонарушения. Ориентировка с приметами подозреваемой была передана всем наружным службам полиции. Позже аналогичное сообщение поступило из сетевого магазина этого же района. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленницы была установлена. Ей оказалась 38-летняя жительница села Дубенки. Со слов подозреваемой, она действовала, следуя инструкциям неизвестного ей мужчины. Выяснилось, что в мае ей позвонили на мобильный и сообщили, что от ее имени оформлен кредит. Для блокировки незаконной финансовой операции ей необходимо взять в ближайшем банке сумму в 200 тысяч рублей, обналичить и через банкомат перевести на определенные счета. Женщина выполнила все указания собеседника", - говорится в сообщении. Шестого июня женщине снова позвонили и сообщили, что "для аннулирования ранее оформленных кредитов и изобличения мошенников ей необходимо купить в магазине пиротехнику, зайти в ближайший банк и сетевой магазин и поджечь петарды". Все свои действия женщина демонстрировала общавшемуся с ней мужчине посредством видеосвязи через мессенджер. Связь с собеседником прервалась после выполнения всех его указаний. Отделом дознания полиции в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 213 УК "Хулиганство", расследование продолжается.

https://ria.ru/20230607/dtp-1876755804.html

https://ria.ru/20230607/zaderzhanie-1876788238.html

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происшествия, саранск, республика мордовия, россия