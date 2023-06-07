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Выход Молдавии из СНГ убьет экономику страны, заявил Додон - РИА Новости, 07.06.2023
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22:16 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876826413.html
Выход Молдавии из СНГ убьет экономику страны, заявил Додон
Выход Молдавии из СНГ убьет экономику страны, заявил Додон - РИА Новости, 07.06.2023
Выход Молдавии из СНГ убьет экономику страны, заявил Додон
Выход Молдавии из соглашений, подписанных в рамках СНГ, губительно скажется на ее экономике, заявил в среду экс-президент республики, лидер партии социалистов... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:16
2023-06-07T22:16
в мире
молдавия
игорь додон
россия
снг
содружество
игорь гросу
кишинев
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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Выход Молдавии из соглашений, подписанных в рамках СНГ, губительно скажется на ее экономике, заявил в среду экс-президент республики, лидер партии социалистов Игорь Додон. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ. На сегодняшний день кабмин одобрил разрыв трех соглашений: соглашения о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, а также соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. Кроме того, члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили денонсацию соглашений о стратегических вооруженных силах и о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Также по распоряжению лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Отмена соглашений с СНГ станет дополнительным жестким, может быть, даже смертельным ударом для молдавской экономики, сельского хозяйства, промышленности и так далее. Если не будет этого рынка, что мы будем делать с нашими товарами? Европа их не купит", - заявил политик в эфире телеканала Exlusiv TV. Додон считает, что выходом из экономического кризиса могло бы стать расширение сотрудничества с Россией, чего официальный Кишинев сейчас избегает. "В этой ситуации, напротив, было бы правильным договориться о свободном экспорте в Россию и в условиях, когда Запад ввел санкции против РФ, попробовать поставлять наши товары и туда, и туда, как это делает Грузия, к примеру", - отметил лидер социалистов. Додон подверг критике слова президента Молдавии о том, что соглашения с СНГ в текущих условиях, когда Кишинев ориентирован на ЕС, неэффективны. "Заявления о том, что соглашения с СНГ нужно отменить, потому что они противоречат европейской интеграции Молдавии, - ложь. Декларации о том, что эти договоренности нужно аннулировать, потому что они не работают, - еще большая ложь", - сказал он. Более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Кроме того, согласно результатам опроса, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ. Также многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230607/moldaviya-1876751480.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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в мире, молдавия, игорь додон, россия, снг, содружество , игорь гросу, кишинев
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Россия, СНГ, Содружество , Игорь Гросу, Кишинев
Выход Молдавии из СНГ убьет экономику страны, заявил Додон

Додон: отмена соглашений в рамках СНГ станет смертельным ударом для молдавской экономики

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Выход Молдавии из соглашений, подписанных в рамках СНГ, губительно скажется на ее экономике, заявил в среду экс-президент республики, лидер партии социалистов Игорь Додон.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ. На сегодняшний день кабмин одобрил разрыв трех соглашений: соглашения о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, а также соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. Кроме того, члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили денонсацию соглашений о стратегических вооруженных силах и о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Также по распоряжению лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ.
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"Отмена соглашений с СНГ станет дополнительным жестким, может быть, даже смертельным ударом для молдавской экономики, сельского хозяйства, промышленности и так далее. Если не будет этого рынка, что мы будем делать с нашими товарами? Европа их не купит", - заявил политик в эфире телеканала Exlusiv TV.
Додон считает, что выходом из экономического кризиса могло бы стать расширение сотрудничества с Россией, чего официальный Кишинев сейчас избегает.
"В этой ситуации, напротив, было бы правильным договориться о свободном экспорте в Россию и в условиях, когда Запад ввел санкции против РФ, попробовать поставлять наши товары и туда, и туда, как это делает Грузия, к примеру", - отметил лидер социалистов.
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Додон подверг критике слова президента Молдавии о том, что соглашения с СНГ в текущих условиях, когда Кишинев ориентирован на ЕС, неэффективны.
«
"Заявления о том, что соглашения с СНГ нужно отменить, потому что они противоречат европейской интеграции Молдавии, - ложь. Декларации о том, что эти договоренности нужно аннулировать, потому что они не работают, - еще большая ложь", - сказал он.
Более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Кроме того, согласно результатам опроса, большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ. Также многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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