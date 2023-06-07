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Захарова обвинила Молдавию в двуличности из-за вопроса о СНГ
Захарова обвинила Молдавию в двуличности из-за вопроса о СНГ - РИА Новости, 07.06.2023
Захарова обвинила Молдавию в двуличности из-за вопроса о СНГ
Линия молдавских властей двулична, они говорят о стремлении уйти от сотрудничества с СНГ, не спеша при этом отказываться от социально-экономических преимуществ, РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:18
2023-06-07T16:18
2023-06-07T16:18
в мире
молдавия
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мария захарова
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игорь гросу
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Линия молдавских властей двулична, они говорят о стремлении уйти от сотрудничества с СНГ, не спеша при этом отказываться от социально-экономических преимуществ, которые дает участие в Содружестве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Линия молдавских властей довольно двулична. Давая понять о стремлении расстаться с СНГ, они, тем не менее, не спешат отказываться от имеющихся социально-экономических преимуществ от участия в Содружестве", – сказала Захарова на брифинге. Она уточнила, что речь идёт о безвизовом режиме, зоне свободной торговли, трудовых и социальных преференций для трудовых мигрантов. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. На сегодняшний день кабмин одобрил разрыв трех соглашений: соглашения о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", соглашение об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ, а также соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Кроме того, по распоряжению лидера правящей партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу кабмин подготовит законопроект о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ.
https://ria.ru/20230605/moldaviya-1876210062.html
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в мире, молдавия, россия, мария захарова, снг, содружество , игорь гросу
В мире, Молдавия, Россия, Мария Захарова, СНГ, Содружество , Игорь Гросу
Захарова обвинила Молдавию в двуличности из-за вопроса о СНГ
Представитель МИД Захарова: Молдавия хочет расстаться с СНГ, не отказываясь от преференций