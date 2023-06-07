https://ria.ru/20230607/moldavia-1876750685.html

Опрос: более четверти жителей Молдавии не доверяют политикам республики

Опрос: более четверти жителей Молдавии не доверяют политикам республики - РИА Новости, 07.06.2023

Опрос: более четверти жителей Молдавии не доверяют политикам республики

Более четверти жителей Молдавии не доверяют политикам республики, таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного молдавской компанией по сбору и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:14

2023-06-07T16:14

2023-06-07T16:14

в мире

молдавия

кишинев

илан шор

майя санду

наша партия

игорь додон

гагаузия

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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Более четверти жителей Молдавии не доверяют политикам республики, таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей Молдавии спросили, кому из политиков они доверяют больше других. На этот вопрос 27,9% респондентов заявили, что вообще не доверяют молдавским политикам. Среди тех, кому население все же готово довериться, на первом месте оказалась президент Майя Санду, ей доверяют 23,7% опрошенных (25,1% месяцем ранее). Следом идут председатель партии "Шор" Илан Шор с 11,5% (ранее 7,4%) и экс-президент, почетный председатель Соцпартии Игорь Додон с 10,9% (ранее 12%). Экс-премьер Ион Кику набрал 3,2%, мэр Кишинева Ион Чебан - 2,3%, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер – 1,3%, депутат парламента от Партии коммунистов Владимир Воронин — 1,2%, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый и премьер Дорин Речан получили по 1,1%, действующая глава Гагаузии Ирина Влах – 0,9%, бывший депутат парламента Игорь Мунтяну – 0,5%, избранный руководитель Гагаузской автономии Евгения Гуцул – 0,4% и спикер парламента Игорь Гросу - 0,3%. Остальные кандидаты в совокупности набрали 2%. При этом 11,7% респондентов не определились с ответом. Согласно результатам опроса, в случае выборов в парламент, нынешняя оппозиция могла бы стать большинством. Правящая партия "Действия и солидарности" (PAS) получила бы всего 24,4%, а оппозиционные политсилы - партия "Шор" и Блок коммунистов и социалистов (БКС) набрали бы по 15,9% и 15,3% соответственно. А распределение мандатов выглядело бы примерно так: PAS – 44 мандата, партия "Шор" - 29, БКС - 28. Опрос проводился с 23 по 30 мая, в нем приняли участие 1032 респондента. Максимальная погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873576066.html

https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873569907.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, илан шор, майя санду, наша партия, игорь додон, гагаузия