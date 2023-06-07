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В Кишиневе оппозиция проводит акцию у офиса ЕС за нейтралитет Молдавии
В Кишиневе оппозиция проводит акцию у офиса ЕС за нейтралитет Молдавии - РИА Новости, 07.06.2023
В Кишиневе оппозиция проводит акцию у офиса ЕС за нейтралитет Молдавии
Представители молдавской оппозиции проводят в среду пикет у здания офиса представительства Евросоюза в Кишиневе, они требуют сохранения нейтралитета республики, РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:05
2023-06-07T14:05
2023-06-07T14:05
в мире
кишинев
молдавия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Представители молдавской оппозиции проводят в среду пикет у здания офиса представительства Евросоюза в Кишиневе, они требуют сохранения нейтралитета республики, а также выступают против милитаризации Молдавии. Акция организована непарламентской партией "Возрождение", в которую перешли депутаты от партии социалистов Александр Нестеровский и Ирина Лозован. Ее поддержали своим участием также представители другого оппозиционного политформирования "Шор". "Уважаемые дипломаты, сегодня в Молдове должна победить дипломатия. И от вас в первую очередь зависит, будет ли эскалация конфликтных ситуаций с нашими соседями. Потому что вы диктуете сегодня нашей власти, что ей делать. Наша власть стала бесхребетной. И мы призываем вас к миру и спокойствию в нашей стране", - сказал один из лидеров протеста Юрий Витнянский. Пикетчики скандируют "Миру мир", в их руках плакаты с надписями: "Это мирный протест", "Занимайтесь любовью, а не войной", "Успокойтесь, это мирная страна". Ранее Нестеровский и Лозован вместе со своими сторонниками провели митинг в знак протеста против нарушения нейтралитета республики у здания представительства НАТО в Кишиневе. Во время него Нестеровский разорвал флаг НАТО, напечатанный в большом размере на картоне, а другой подобный облил красной краской, заявив, что "НАТО не место в нашей мирной и благословенной стране" и оно "должно уйти на свалку истории".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кишинев, молдавия, евросоюз, нато, возрождение
В мире, Кишинев, Молдавия, Евросоюз, НАТО, Возрождение
В Кишиневе оппозиция проводит акцию у офиса ЕС за нейтралитет Молдавии
Молдавская оппозиция пикетирует офис ЕС в Кишиневе, требуя сохранения нейтралитета страны
КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Представители молдавской оппозиции проводят в среду пикет у здания офиса представительства Евросоюза в Кишиневе, они требуют сохранения нейтралитета республики, а также выступают против милитаризации Молдавии.
Акция организована непарламентской партией "Возрождение", в которую перешли депутаты от партии социалистов Александр Нестеровский и Ирина Лозован. Ее поддержали своим участием также представители другого оппозиционного политформирования "Шор".
"Уважаемые дипломаты, сегодня в Молдове должна победить дипломатия. И от вас в первую очередь зависит, будет ли эскалация конфликтных ситуаций с нашими соседями. Потому что вы диктуете сегодня нашей власти, что ей делать. Наша власть стала бесхребетной. И мы призываем вас к миру и спокойствию в нашей стране", - сказал один из лидеров протеста Юрий Витнянский.
Пикетчики скандируют "Миру мир", в их руках плакаты с надписями: "Это мирный протест", "Занимайтесь любовью, а не войной", "Успокойтесь, это мирная страна".
Ранее Нестеровский и Лозован вместе со своими сторонниками провели митинг в знак протеста против нарушения нейтралитета республики у здания представительства НАТО
в Кишиневе. Во время него Нестеровский разорвал флаг НАТО, напечатанный в большом размере на картоне, а другой подобный облил красной краской, заявив, что "НАТО не место в нашей мирной и благословенной стране" и оно "должно уйти на свалку истории".
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