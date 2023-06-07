https://ria.ru/20230607/moldavia-1876700568.html

В Кишиневе оппозиция проводит акцию у офиса ЕС за нейтралитет Молдавии

В Кишиневе оппозиция проводит акцию у офиса ЕС за нейтралитет Молдавии - РИА Новости, 07.06.2023

В Кишиневе оппозиция проводит акцию у офиса ЕС за нейтралитет Молдавии

Представители молдавской оппозиции проводят в среду пикет у здания офиса представительства Евросоюза в Кишиневе, они требуют сохранения нейтралитета республики, РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:05

2023-06-07T14:05

2023-06-07T14:05

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кишинев

молдавия

евросоюз

нато

возрождение

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КИШИНЕВ, 7 июн - РИА Новости. Представители молдавской оппозиции проводят в среду пикет у здания офиса представительства Евросоюза в Кишиневе, они требуют сохранения нейтралитета республики, а также выступают против милитаризации Молдавии. Акция организована непарламентской партией "Возрождение", в которую перешли депутаты от партии социалистов Александр Нестеровский и Ирина Лозован. Ее поддержали своим участием также представители другого оппозиционного политформирования "Шор". "Уважаемые дипломаты, сегодня в Молдове должна победить дипломатия. И от вас в первую очередь зависит, будет ли эскалация конфликтных ситуаций с нашими соседями. Потому что вы диктуете сегодня нашей власти, что ей делать. Наша власть стала бесхребетной. И мы призываем вас к миру и спокойствию в нашей стране", - сказал один из лидеров протеста Юрий Витнянский. Пикетчики скандируют "Миру мир", в их руках плакаты с надписями: "Это мирный протест", "Занимайтесь любовью, а не войной", "Успокойтесь, это мирная страна". Ранее Нестеровский и Лозован вместе со своими сторонниками провели митинг в знак протеста против нарушения нейтралитета республики у здания представительства НАТО в Кишиневе. Во время него Нестеровский разорвал флаг НАТО, напечатанный в большом размере на картоне, а другой подобный облил красной краской, заявив, что "НАТО не место в нашей мирной и благословенной стране" и оно "должно уйти на свалку истории".

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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в мире, кишинев, молдавия, евросоюз, нато, возрождение