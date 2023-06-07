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Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники ракетами - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 07.06.2023 (обновлено: 16:11 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/minoborony-1876745474.html
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники ракетами
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники ракетами - РИА Новости, 07.06.2023
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники ракетами
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения двух украинских бронемашин управляемыми авиационными ракетами на Южно-Донецком направлении. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:03
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специальная военная операция на украине
в мире
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения двух украинских бронемашин управляемыми авиационными ракетами на Южно-Донецком направлении. На ролике продолжительностью одну минуту показаны авиаудары управляемыми ракетами с борта вертолета, последовательно уничтожены две единицы украинской бронетехники с экипажами.
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Кадры уничтожения бронетехники ВСУ с помощью управляемых ракет
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ армейской авиацией с помощью управляемых ракет
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в мире, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Безопасность
Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники ракетами

Минобороны показало видео уничтожения двух украинских бронемашин управляемыми ракетами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения двух украинских бронемашин управляемыми авиационными ракетами на Южно-Донецком направлении.
На ролике продолжительностью одну минуту показаны авиаудары управляемыми ракетами с борта вертолета, последовательно уничтожены две единицы украинской бронетехники с экипажами.
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