https://ria.ru/20230607/minenergo-1876807150.html
Минэнерго при подготовке к зиме учтет разрушение Каховской ГЭС
Минэнерго при подготовке к зиме учтет разрушение Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Минэнерго при подготовке к зиме учтет разрушение Каховской ГЭС
Подготовка к предстоящему осеннее-зимнему периоду должна проводиться исходя из выбытия Каховской ГЭС из энергобаланса, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:54
2023-06-07T19:54
2023-06-07T23:12
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подготовка к предстоящему осеннее-зимнему периоду должна проводиться исходя из выбытия Каховской ГЭС из энергобаланса, сообщило Минэнерго РФ.Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в ДНР совместно с врио главы региона Денисом Пушилиным провёл совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса новых субъектов РФ."В ходе совещания обсуждалась ситуация с Каховской гидроэлектростанцией. Николай Шульгинов подчеркнул, что при подготовке к ОЗП необходимо принимать во внимание выбытие ГЭС из энергобаланса", - говорится в сообщении министерства по итогам совещания.В текущем году запланированы ремонт и восстановление 69 объектов электросетевой инфраструктуры и 86 объектов газовой, поставка оборудования и материалов для пополнения аварийного резерва и 37 единиц спецтехники.Помимо этого, планируется решить задачи по переводу котельных на работу на природном газе для обеспечения стабильного теплоснабжения потребителей в зимний период, прокомментировал Шульгинов ход подготовки к отопительному сезону.
https://ria.ru/20230607/ges-1876802663.html
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экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), донецкая народная республика, денис пушилин
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Минэнерго при подготовке к зиме учтет разрушение Каховской ГЭС
Минэнерго: готовиться к зиме нужно исходя из выбытия Каховской ГЭС из энергобаланса
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Подготовка к предстоящему осеннее-зимнему периоду должна проводиться исходя из выбытия Каховской ГЭС из энергобаланса, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов
в ходе рабочей поездки в ДНР
совместно с врио главы региона Денисом Пушилиным
провёл совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса новых субъектов РФ.
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"В ходе совещания обсуждалась ситуация с Каховской гидроэлектростанцией. Николай Шульгинов подчеркнул, что при подготовке к ОЗП необходимо принимать во внимание выбытие ГЭС из энергобаланса", - говорится в сообщении министерства по итогам совещания.
В текущем году запланированы ремонт и восстановление 69 объектов электросетевой инфраструктуры и 86 объектов газовой, поставка оборудования и материалов для пополнения аварийного резерва и 37 единиц спецтехники.
Помимо этого, планируется решить задачи по переводу котельных на работу на природном газе для обеспечения стабильного теплоснабжения потребителей в зимний период, прокомментировал Шульгинов ход подготовки к отопительному сезону.
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