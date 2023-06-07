https://ria.ru/20230607/migranty-1876710731.html

В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами

В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами - РИА Новости, 07.06.2023

В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил к обсуждению идею сделать знание русского языка обязательным условиям для получения... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:36

2023-06-07T14:36

2023-06-07T14:36

общество

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил к обсуждению идею сделать знание русского языка обязательным условиям для получения пособий получившими российское гражданство женщинами-мигрантками. "Немало женщин-мигранток, домохозяек, уже получивших российское гражданство, которые русский язык не знают, изучать не хотят. Все они исправно получают пособия, которые положены - детское пособие, материнский капитал. Мое предложение жесткое, оно требует обсуждения, но я считаю, что владение русским языком должно быть обязательным условием для поучения пособий", - сказал Фадеев на пресс-конференции на тему "Проблемы миграции: язык, дети, соцподдержка" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Зачем нам нужны мигранты, которые не хотят интегрироваться в российские общество и не хотят даже изучать русский язык, надо каким-то образом их стимулировать к интеграции - и не только ласковыми методами", - заявил Фадеев.

https://ria.ru/20230606/yazyk-1876567254.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)