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В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами - РИА Новости, 07.06.2023
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14:36 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/migranty-1876710731.html
В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами
В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами - РИА Новости, 07.06.2023
В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил к обсуждению идею сделать знание русского языка обязательным условиям для получения... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:36
2023-06-07T14:36
общество
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил к обсуждению идею сделать знание русского языка обязательным условиям для получения пособий получившими российское гражданство женщинами-мигрантками. "Немало женщин-мигранток, домохозяек, уже получивших российское гражданство, которые русский язык не знают, изучать не хотят. Все они исправно получают пособия, которые положены - детское пособие, материнский капитал. Мое предложение жесткое, оно требует обсуждения, но я считаю, что владение русским языком должно быть обязательным условием для поучения пособий", - сказал Фадеев на пресс-конференции на тему "Проблемы миграции: язык, дети, соцподдержка" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Зачем нам нужны мигранты, которые не хотят интегрироваться в российские общество и не хотят даже изучать русский язык, надо каким-то образом их стимулировать к интеграции - и не только ласковыми методами", - заявил Фадеев.
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общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами

Глава СПЧ Фадеев предложил увязать получение пособий мигрантками со знанием русского языка

© РИА Новости / Алексей МайшевЖенщина с детьми во время прогулки в Москве
Женщина с детьми во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Женщина с детьми во время прогулки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил к обсуждению идею сделать знание русского языка обязательным условиям для получения пособий получившими российское гражданство женщинами-мигрантками.
"Немало женщин-мигранток, домохозяек, уже получивших российское гражданство, которые русский язык не знают, изучать не хотят. Все они исправно получают пособия, которые положены - детское пособие, материнский капитал. Мое предложение жесткое, оно требует обсуждения, но я считаю, что владение русским языком должно быть обязательным условием для поучения пособий", - сказал Фадеев на пресс-конференции на тему "Проблемы миграции: язык, дети, соцподдержка" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
«
"Зачем нам нужны мигранты, которые не хотят интегрироваться в российские общество и не хотят даже изучать русский язык, надо каким-то образом их стимулировать к интеграции - и не только ласковыми методами", - заявил Фадеев.
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ОбществоРоссияВалерий ФадеевСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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