https://ria.ru/20230607/migranty-1876710731.html
В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами
В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами - РИА Новости, 07.06.2023
В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил к обсуждению идею сделать знание русского языка обязательным условиям для получения... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:36
2023-06-07T14:36
2023-06-07T14:36
общество
россия
валерий фадеев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781249167_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9d1d6ac46ade310469d256c646bc90a9.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил к обсуждению идею сделать знание русского языка обязательным условиям для получения пособий получившими российское гражданство женщинами-мигрантками. "Немало женщин-мигранток, домохозяек, уже получивших российское гражданство, которые русский язык не знают, изучать не хотят. Все они исправно получают пособия, которые положены - детское пособие, материнский капитал. Мое предложение жесткое, оно требует обсуждения, но я считаю, что владение русским языком должно быть обязательным условием для поучения пособий", - сказал Фадеев на пресс-конференции на тему "Проблемы миграции: язык, дети, соцподдержка" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Зачем нам нужны мигранты, которые не хотят интегрироваться в российские общество и не хотят даже изучать русский язык, надо каким-то образом их стимулировать к интеграции - и не только ласковыми методами", - заявил Фадеев.
https://ria.ru/20230606/yazyk-1876567254.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781249167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d6f501c5fe6469c69f127860722f100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ предложили ввести условие для получение пособий женщинами-мигрантами
Глава СПЧ Фадеев предложил увязать получение пособий мигрантками со знанием русского языка
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил к обсуждению идею сделать знание русского языка обязательным условиям для получения пособий получившими российское гражданство женщинами-мигрантками.
"Немало женщин-мигранток, домохозяек, уже получивших российское гражданство, которые русский язык не знают, изучать не хотят. Все они исправно получают пособия, которые положены - детское пособие, материнский капитал. Мое предложение жесткое, оно требует обсуждения, но я считаю, что владение русским языком должно быть обязательным условием для поучения пособий", - сказал Фадеев на пресс-конференции на тему "Проблемы миграции: язык, дети, соцподдержка" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
«
"Зачем нам нужны мигранты, которые не хотят интегрироваться в российские общество и не хотят даже изучать русский язык, надо каким-то образом их стимулировать к интеграции - и не только ласковыми методами", - заявил Фадеев.
Медведев прокомментировал проблему обучения детей мигрантов русскому языку