Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе сработала система ПВО - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 07.06.2023 (обновлено: 09:38 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/melitopol-1876622833.html
В Мелитополе сработала система ПВО
В Мелитополе сработала система ПВО - РИА Новости, 07.06.2023
В Мелитополе сработала система ПВО
В Мелитополе система ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:35
2023-06-07T09:38
мелитополь
запорожская область
владимир рогов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876632360_0:98:964:640_1920x0_80_0_0_7bb77ff966c32473a5135c24a8b4b701.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. В Мелитополе система ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале."В городе прозвучали взрывы. По предварительным данным — работа ПВО", — говорится в публикации.Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. Киев не признал результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.Под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876619626.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876632360_49:0:914:649_1920x0_80_0_0_b6418a2cf37217b8ea0fd8a426a1355b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
В Мелитополе сработала система ПВО

Рогов заявил, что в Мелитополе прогремели взрывы, предварительно, сработала ПВО

© Фото : Владимир Рогов / TelegramСледы от работы ПВО в небе над Мелитополем. 7 июня 2023
Следы от работы ПВО в небе над Мелитополем. 7 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Следы от работы ПВО в небе над Мелитополем. 7 июня 2023
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. В Мелитополе система ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.
"В городе прозвучали взрывы. По предварительным данным — работа ПВО", — говорится в публикации.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в сентябре 2022 года. Киев не признал результаты волеизъявления и продолжает обстреливать регион.
Под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов
07:49
 
МелитопольЗапорожская областьВладимир РоговПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала