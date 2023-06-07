https://ria.ru/20230607/melioratsiya-1876672943.html
Абрамченко рассказала об увеличении поддержки аграриям
Абрамченко рассказала об увеличении поддержки аграриям - РИА Новости, 07.06.2023
Абрамченко рассказала об увеличении поддержки аграриям
Кабмин РФ в 2023 году увеличит в рамках госпрограммы развитию мелиоративного комплекса поддержку аграриям на 33,3% по сравнению с 2022 годом, до более 8... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:24
2023-06-07T12:24
2023-06-07T17:04
экономика
россия
виктория абрамченко
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кабмин РФ в 2023 году увеличит в рамках госпрограммы развитию мелиоративного комплекса поддержку аграриям на 33,3% по сравнению с 2022 годом, до более 8 миллиардов рублей, следует из выступления вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе правительственного часа в Совете Федерации. "В рамках госпрограммы оказываем поддержку аграриям, реализующим мероприятия по мелиорации, возмещая 50% фактически понесенных затрат. В прошлом году на эти цели направили более 6 миллиардов рублей... В этом году предусмотрели более 8 миллиардов рублей на поддержку таких проектов", - сообщила Абрамченко. Вице-премьер напомнила, что в РФ в целях решения задач по развитию мелиоративного комплекса и вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения в 2021 году утверждена одноименная государственная программа. Ее основные мероприятия направлены на техническое перевооружение мелиоративного комплекса, сохранение и вовлечение земель в оборот. "Всего на реализацию этих мероприятий в прошлом году было направлено более 23 миллиардов рублей. В текущем году предусмотрено 34,8 миллиарда рублей", - сказала вице-премьер. Она уточнила, что в 2022 году на реконструкцию и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса было направлено около 6 миллиардов рублей. "Благодаря этому завершили реконструкцию 19 объектов в 9 регионах и провели капитальный ремонт 22 отдельных объектов. Их ввод позволил предотвратить выбытие из оборота почти 60 тысяч гектаров сельхозугодий", - сообщила она. В текущем году на эти цели направляется 10 миллиардов рублей, что позволит сохранить в сельхозпроизводстве 55 тысяч гектаров угодий. РФ в рамках госпрограммы оказывает поддержку аграриям, реализующим мероприятия по мелиорации, возмещая 50% фактически понесенных затрат. По словам Абрамченко, средства, направленные на эти цели в прошлом году, позволили реализовать мелиоративные мероприятия на площади 480 тысяч гектаров и увеличить производство продукции более чем на 1,5 миллиона тонн. "Например, прирост по картофелю и овощам составил 285 тысяч тонн, по плодам и ягодам – 15 тысяч тонн", - уточнила вице-премьер.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, виктория абрамченко, совет федерации рф
Экономика, Россия, Виктория Абрамченко, Совет Федерации РФ
Абрамченко рассказала об увеличении поддержки аграриям
Абрамченко: поддержка аграриям по госпрограмме мелиорации в 2023 году вырастет на треть
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Кабмин РФ в 2023 году увеличит в рамках госпрограммы развитию мелиоративного комплекса поддержку аграриям на 33,3% по сравнению с 2022 годом, до более 8 миллиардов рублей, следует из выступления
вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
«
"В рамках госпрограммы оказываем поддержку аграриям, реализующим мероприятия по мелиорации, возмещая 50% фактически понесенных затрат. В прошлом году на эти цели направили более 6 миллиардов рублей... В этом году предусмотрели более 8 миллиардов рублей на поддержку таких проектов", - сообщила Абрамченко.
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Вице-премьер напомнила, что в РФ в целях решения задач по развитию мелиоративного комплекса и вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения в 2021 году утверждена одноименная государственная программа. Ее основные мероприятия направлены на техническое перевооружение мелиоративного комплекса, сохранение и вовлечение земель в оборот. "Всего на реализацию этих мероприятий в прошлом году было направлено более 23 миллиардов рублей. В текущем году предусмотрено 34,8 миллиарда рублей", - сказала вице-премьер.
Она уточнила, что в 2022 году на реконструкцию и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса было направлено около 6 миллиардов рублей. "Благодаря этому завершили реконструкцию 19 объектов в 9 регионах и провели капитальный ремонт 22 отдельных объектов. Их ввод позволил предотвратить выбытие из оборота почти 60 тысяч гектаров сельхозугодий", - сообщила она. В текущем году на эти цели направляется 10 миллиардов рублей, что позволит сохранить в сельхозпроизводстве 55 тысяч гектаров угодий.
РФ в рамках госпрограммы оказывает поддержку аграриям, реализующим мероприятия по мелиорации, возмещая 50% фактически понесенных затрат. По словам Абрамченко, средства, направленные на эти цели в прошлом году, позволили реализовать мелиоративные мероприятия на площади 480 тысяч гектаров и увеличить производство продукции более чем на 1,5 миллиона тонн. "Например, прирост по картофелю и овощам составил 285 тысяч тонн, по плодам и ягодам – 15 тысяч тонн", - уточнила вице-премьер.
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