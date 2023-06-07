https://ria.ru/20230607/medal-1876612737.html

Танкист получил медаль за спасение снарядов от детонации во время обстрела

Танкист получил медаль за спасение снарядов от детонации во время обстрела - РИА Новости, 07.06.2023

Танкист получил медаль за спасение снарядов от детонации во время обстрела

видеоролике, распространенном Минобороны. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T03:19

2023-06-07T03:19

2023-06-07T03:28

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874303211_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_6cd5eb318820a8d4c6274b1d4bb2b97b.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заместитель командира танковой роты Вооруженных сил России с позывным "Хоттаб" получил медаль "За отвагу", когда в ЛНР во время обстрела переместил ящики с боекомплектом, которым угрожал огонь, и спас их от детонации. Об этом он сам рассказал в видеоролике, распространенном Минобороны."Пошел в обстрел, когда ребята уносили одних из раненых, я обнаружил, что загорелись ящики с боекомплектами. Открыл для того, чтобы посмотреть, что там внутри, они оказались полные. Во избежание большого взрыва и чтобы спасти лагерь, я принял решение убрать этот боекомплект таких ящиков и затушить пламя, загасить это все, при этом получив некоторые ожоги", — отметил "Хоттаб" .Эта медаль стала для военнослужащего уже второй полученной за время специальной военной операции, в которой он участвует с самого начала. До этого "Хоттаб" служил в ВДВ, но после осколочных ранений и тяжелой контузии ему пришлось сменить род войск — он заключил новый контракт и стал танкистом."Хоттаб" рассказал, что на путь военнослужащего он встал по примеру своего отца, прошедшего Афганистан и первую чеченскую войну. Свои целеустремленность и упрямство танкист связывает именно с отцовским воспитанием.Военнослужащий признался, что больше всего ценит короткие минуты, когда удается выйти на связь с близкими. Каждый участник спецоперации, по его словам, хранит "под сердцем рисунок от семьи, от ребенка или письмо от близких". Танкист подчеркнул, что воюет за будущее детей, и надеется, что у них будет мирное небо над головой.Он объяснил, что решил не бриться, когда началась спецоперация. Из-за пары седых прядей в бороде у военнослужащего сослуживцы прозвали его Хоттабычем. Затем прозвище сократилось до "Хоттаба", и десантник решил использовать его в качестве своего позывного.

https://ria.ru/20230607/tanki-1876612608.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, безопасность