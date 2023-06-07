https://ria.ru/20230607/medal-1876612737.html
Танкист получил медаль за спасение снарядов от детонации во время обстрела
Танкист получил медаль за спасение снарядов от детонации во время обстрела - РИА Новости, 07.06.2023
Танкист получил медаль за спасение снарядов от детонации во время обстрела
видеоролике, распространенном Минобороны. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T03:19
2023-06-07T03:19
2023-06-07T03:28
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заместитель командира танковой роты Вооруженных сил России с позывным "Хоттаб" получил медаль "За отвагу", когда в ЛНР во время обстрела переместил ящики с боекомплектом, которым угрожал огонь, и спас их от детонации. Об этом он сам рассказал в видеоролике, распространенном Минобороны."Пошел в обстрел, когда ребята уносили одних из раненых, я обнаружил, что загорелись ящики с боекомплектами. Открыл для того, чтобы посмотреть, что там внутри, они оказались полные. Во избежание большого взрыва и чтобы спасти лагерь, я принял решение убрать этот боекомплект таких ящиков и затушить пламя, загасить это все, при этом получив некоторые ожоги", — отметил "Хоттаб" .Эта медаль стала для военнослужащего уже второй полученной за время специальной военной операции, в которой он участвует с самого начала. До этого "Хоттаб" служил в ВДВ, но после осколочных ранений и тяжелой контузии ему пришлось сменить род войск — он заключил новый контракт и стал танкистом."Хоттаб" рассказал, что на путь военнослужащего он встал по примеру своего отца, прошедшего Афганистан и первую чеченскую войну. Свои целеустремленность и упрямство танкист связывает именно с отцовским воспитанием.Военнослужащий признался, что больше всего ценит короткие минуты, когда удается выйти на связь с близкими. Каждый участник спецоперации, по его словам, хранит "под сердцем рисунок от семьи, от ребенка или письмо от близких". Танкист подчеркнул, что воюет за будущее детей, и надеется, что у них будет мирное небо над головой.Он объяснил, что решил не бриться, когда началась спецоперация. Из-за пары седых прядей в бороде у военнослужащего сослуживцы прозвали его Хоттабычем. Затем прозвище сократилось до "Хоттаба", и десантник решил использовать его в качестве своего позывного.
https://ria.ru/20230607/tanki-1876612608.html
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россия, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность
Танкист получил медаль за спасение снарядов от детонации во время обстрела
Танкист получил медаль "За отвагу" за то, что в ходе СВО уберег снаряды от детонации
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Заместитель командира танковой роты Вооруженных сил России с позывным "Хоттаб" получил медаль "За отвагу", когда в ЛНР во время обстрела переместил ящики с боекомплектом, которым угрожал огонь, и спас их от детонации. Об этом он сам рассказал в видеоролике, распространенном Минобороны.
«
"Пошел в обстрел, когда ребята уносили одних из раненых, я обнаружил, что загорелись ящики с боекомплектами. Открыл для того, чтобы посмотреть, что там внутри, они оказались полные. Во избежание большого взрыва и чтобы спасти лагерь, я принял решение убрать этот боекомплект таких ящиков и затушить пламя, загасить это все, при этом получив некоторые ожоги", — отметил "Хоттаб" .
Эта медаль стала для военнослужащего уже второй полученной за время специальной военной операции, в которой он участвует с самого начала. До этого "Хоттаб" служил в ВДВ
, но после осколочных ранений и тяжелой контузии ему пришлось сменить род войск — он заключил новый контракт и стал танкистом.
"Хоттаб" рассказал, что на путь военнослужащего он встал по примеру своего отца, прошедшего Афганистан
и первую чеченскую войну. Свои целеустремленность и упрямство танкист связывает именно с отцовским воспитанием.
Военнослужащий признался, что больше всего ценит короткие минуты, когда удается выйти на связь с близкими. Каждый участник спецоперации, по его словам, хранит "под сердцем рисунок от семьи, от ребенка или письмо от близких". Танкист подчеркнул, что воюет за будущее детей, и надеется, что у них будет мирное небо над головой.
Он объяснил, что решил не бриться, когда началась спецоперация. Из-за пары седых прядей в бороде у военнослужащего сослуживцы прозвали его Хоттабычем. Затем прозвище сократилось до "Хоттаба", и десантник решил использовать его в качестве своего позывного.
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