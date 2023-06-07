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Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область - РИА Новости, 07.06.2023
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19:16 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/mchs-1876801695.html
Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область
Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область - РИА Новости, 07.06.2023
Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область
Глава МЧС Александр Куренков в соответствии с поручением президента России Владимира Путина направил опергруппу МЧС в Херсонскую область для координации... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:16
2023-06-07T19:16
россия
херсонская область
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков в соответствии с поручением президента России Владимира Путина направил опергруппу МЧС в Херсонскую область для координации действий по оказанию помощи населению, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил главе МЧС Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий бедствия."В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу Центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским, которая прибудет в Херсонскую область для координации действий по оказания всесторонней помощи населению", - говорится в сообщении.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Накануне пресс-секретарь президента заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, по его словам, Украина проводит наступление, но оно захлебнулось.
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россия, херсонская область , владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Разрушение Каховской ГЭС
Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область

Глава МЧС Куренков по поручению Путина направил опергруппу в Херсонскую область

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков в соответствии с поручением президента России Владимира Путина направил опергруппу МЧС в Херсонскую область для координации действий по оказанию помощи населению, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил главе МЧС Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий бедствия.
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"В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу Центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским, которая прибудет в Херсонскую область для координации действий по оказания всесторонней помощи населению", - говорится в сообщении.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Накануне пресс-секретарь президента заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, по его словам, Украина проводит наступление, но оно захлебнулось.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
РоссияХерсонская областьВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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