https://ria.ru/20230607/mchs-1876801695.html
Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область
Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область - РИА Новости, 07.06.2023
Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область
Глава МЧС Александр Куренков в соответствии с поручением президента России Владимира Путина направил опергруппу МЧС в Херсонскую область для координации... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:16
2023-06-07T19:16
2023-06-07T19:16
россия
херсонская область
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков в соответствии с поручением президента России Владимира Путина направил опергруппу МЧС в Херсонскую область для координации действий по оказанию помощи населению, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил главе МЧС Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий бедствия."В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу Центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским, которая прибудет в Херсонскую область для координации действий по оказания всесторонней помощи населению", - говорится в сообщении.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Накануне пресс-секретарь президента заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, по его словам, Украина проводит наступление, но оно захлебнулось.
https://ria.ru/20230607/ges-1876766824.html
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россия, херсонская область , владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), разрушение каховской гэс
Россия, Херсонская область , Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Разрушение Каховской ГЭС
Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область
Глава МЧС Куренков по поручению Путина направил опергруппу в Херсонскую область