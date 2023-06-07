https://ria.ru/20230607/mchs-1876801695.html

Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область

Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область - РИА Новости, 07.06.2023

Глава МЧС Куренков направил опергруппу в Херсонскую область

Глава МЧС Александр Куренков в соответствии с поручением президента России Владимира Путина направил опергруппу МЧС в Херсонскую область для координации... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:16

2023-06-07T19:16

2023-06-07T19:16

россия

херсонская область

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков в соответствии с поручением президента России Владимира Путина направил опергруппу МЧС в Херсонскую область для координации действий по оказанию помощи населению, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил главе МЧС Куренкову организовать в зоне затопления в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий бедствия."В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу Центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским, которая прибудет в Херсонскую область для координации действий по оказания всесторонней помощи населению", - говорится в сообщении.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Накануне пресс-секретарь президента заявил, что одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды. Кроме того, по его словам, Украина проводит наступление, но оно захлебнулось.

https://ria.ru/20230607/ges-1876766824.html

россия

херсонская область

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россия, херсонская область , владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), разрушение каховской гэс