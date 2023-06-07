https://ria.ru/20230607/mardzhera-1876563894.html

Звезду MTV поместили в психбольницу

Звезду MTV поместили в психбольницу - РИА Новости, 07.06.2023

Звезду MTV поместили в психбольницу

Полицейские Лос-Анджелеса поместили в психиатрическую больницу звезду передачи "Чудаки" на MTV, каскадера Бэма Марджеру, сообщает TMZ. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T04:57

2023-06-07T04:57

2023-06-07T04:57

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Полицейские Лос-Анджелеса поместили в психиатрическую больницу звезду передачи "Чудаки" на MTV, каскадера Бэма Марджеру, сообщает TMZ.По данным СМИ, правоохранители решили, что шоумен представляет опасность для окружающих. Марджера пройдет психиатрическую экспертизу в клинике, где по закону может оставаться не более 72 часов.Бэм Марджера не в первый раз оказывается в центре скандала. В 2021 году его уволили из "Чудаков" за чрезмерное употребление алкоголя. В ответ он обвинил студию Paramount Pictures в краже своих идей.В прошлом году Марджера сбежал из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной зависимости. Позже полицейские обнаружили его и вернули в клинику.Ведущий все равно продолжил употреблять горячительные напитки и неадекватно вести себя на публике, так, в марте его арестовали за скандал с женой в ресторане. Там же находился его пятилетний ребенок.

https://ria.ru/20220421/morgenshtern-1784758260.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

лос-анджелес, новости шоу-бизнеса, знаменитости