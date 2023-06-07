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Звезду MTV поместили в психбольницу - РИА Новости, 07.06.2023
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Шоубиз
 
04:57 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/mardzhera-1876563894.html
Звезду MTV поместили в психбольницу
Звезду MTV поместили в психбольницу - РИА Новости, 07.06.2023
Звезду MTV поместили в психбольницу
Полицейские Лос-Анджелеса поместили в психиатрическую больницу звезду передачи "Чудаки" на MTV, каскадера Бэма Марджеру, сообщает TMZ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T04:57
2023-06-07T04:57
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Полицейские Лос-Анджелеса поместили в психиатрическую больницу звезду передачи "Чудаки" на MTV, каскадера Бэма Марджеру, сообщает TMZ.По данным СМИ, правоохранители решили, что шоумен представляет опасность для окружающих. Марджера пройдет психиатрическую экспертизу в клинике, где по закону может оставаться не более 72 часов.Бэм Марджера не в первый раз оказывается в центре скандала. В 2021 году его уволили из "Чудаков" за чрезмерное употребление алкоголя. В ответ он обвинил студию Paramount Pictures в краже своих идей.В прошлом году Марджера сбежал из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной зависимости. Позже полицейские обнаружили его и вернули в клинику.Ведущий все равно продолжил употреблять горячительные напитки и неадекватно вести себя на публике, так, в марте его арестовали за скандал с женой в ресторане. Там же находился его пятилетний ребенок.
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лос-анджелес, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Лос-Анджелес, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Звезду MTV поместили в психбольницу

Звезду шоу "Чудаки" Бэма Марджеру поместили в психбольницу

© AP Photo / Todd WilliamsonБэм Марджера
Бэм Марджера - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Todd Williamson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Полицейские Лос-Анджелеса поместили в психиатрическую больницу звезду передачи "Чудаки" на MTV, каскадера Бэма Марджеру, сообщает TMZ.
По данным СМИ, правоохранители решили, что шоумен представляет опасность для окружающих. Марджера пройдет психиатрическую экспертизу в клинике, где по закону может оставаться не более 72 часов.
Бэм Марджера не в первый раз оказывается в центре скандала. В 2021 году его уволили из "Чудаков" за чрезмерное употребление алкоголя. В ответ он обвинил студию Paramount Pictures в краже своих идей.
В прошлом году Марджера сбежал из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной зависимости. Позже полицейские обнаружили его и вернули в клинику.
Ведущий все равно продолжил употреблять горячительные напитки и неадекватно вести себя на публике, так, в марте его арестовали за скандал с женой в ресторане. Там же находился его пятилетний ребенок.
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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