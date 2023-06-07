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Британия поддержит деньгами работу МАГАТЭ на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
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20:54 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/magate-1876816139.html
Британия поддержит деньгами работу МАГАТЭ на Украине
Британия поддержит деньгами работу МАГАТЭ на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
Британия поддержит деньгами работу МАГАТЭ на Украине
Великобритания объявила о выделении финансирования МАГАТЭ в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его работы по ядерной безопасности на Украине, говорится в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:54
2023-06-07T20:54
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Великобритания объявила о выделении финансирования МАГАТЭ в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его работы по ядерной безопасности на Украине, говорится в заявлении британского МИД. "Великобритания в среду на заседании Совета управляющих в Вене объявила о дополнительном финансировании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его миссии на Украине", - сказано в заявлении. В тексте заявления отмечается, что с начала конфликта на Украине Великобритания уже выделила 5 миллионов фунтов на поддержку работы МАГАТЭ на Украине. Это финансирование, по мнению британского правительства, поможет обеспечить предоставление правительству Украины консультаций по вопросам ядерной безопасности, а также будет способствовать обучению специалистов методам обнаружения радиологических материалов и проведению экспертных расследований на атомных электростанциях.
https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html
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в мире, украина, магатэ, великобритания, вена
В мире, Украина, МАГАТЭ, Великобритания, Вена
Британия поддержит деньгами работу МАГАТЭ на Украине

Британия объявила о выделении 750 тысяч фунтов МАГАТЭ для поддержки работы на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Великобритания объявила о выделении финансирования МАГАТЭ в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его работы по ядерной безопасности на Украине, говорится в заявлении британского МИД.
"Великобритания в среду на заседании Совета управляющих в Вене объявила о дополнительном финансировании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его миссии на Украине", - сказано в заявлении.
В тексте заявления отмечается, что с начала конфликта на Украине Великобритания уже выделила 5 миллионов фунтов на поддержку работы МАГАТЭ на Украине. Это финансирование, по мнению британского правительства, поможет обеспечить предоставление правительству Украины консультаций по вопросам ядерной безопасности, а также будет способствовать обучению специалистов методам обнаружения радиологических материалов и проведению экспертных расследований на атомных электростанциях.
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