https://ria.ru/20230607/magate-1876816139.html
Британия поддержит деньгами работу МАГАТЭ на Украине
Британия поддержит деньгами работу МАГАТЭ на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
Британия поддержит деньгами работу МАГАТЭ на Украине
Великобритания объявила о выделении финансирования МАГАТЭ в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его работы по ядерной безопасности на Украине, говорится в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:54
2023-06-07T20:54
2023-06-07T20:54
в мире
украина
магатэ
великобритания
вена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Великобритания объявила о выделении финансирования МАГАТЭ в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его работы по ядерной безопасности на Украине, говорится в заявлении британского МИД. "Великобритания в среду на заседании Совета управляющих в Вене объявила о дополнительном финансировании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в размере 750 тысяч фунтов для поддержки его миссии на Украине", - сказано в заявлении. В тексте заявления отмечается, что с начала конфликта на Украине Великобритания уже выделила 5 миллионов фунтов на поддержку работы МАГАТЭ на Украине. Это финансирование, по мнению британского правительства, поможет обеспечить предоставление правительству Украины консультаций по вопросам ядерной безопасности, а также будет способствовать обучению специалистов методам обнаружения радиологических материалов и проведению экспертных расследований на атомных электростанциях.
https://ria.ru/20230607/zelenskiy-1876815177.html
украина
великобритания
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_99596c1841f3fa3819453fc7e8548088.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, магатэ, великобритания, вена
В мире, Украина, МАГАТЭ, Великобритания, Вена
Британия поддержит деньгами работу МАГАТЭ на Украине
Британия объявила о выделении 750 тысяч фунтов МАГАТЭ для поддержки работы на Украине