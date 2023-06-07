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Глава МВД Ливии рассказал об исторических связях страны с Россией - РИА Новости, 07.06.2023
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09:34 07.06.2023 (обновлено: 09:38 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/liviya-1876633047.html
Глава МВД Ливии рассказал об исторических связях страны с Россией
Глава МВД Ливии рассказал об исторических связях страны с Россией - РИА Новости, 07.06.2023
Глава МВД Ливии рассказал об исторических связях страны с Россией
Россия и Ливия имеют особые исторические связи, и Москва будет играть ключевую роль в обеспечении стабильности в Ливии на следующем этапе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:34
2023-06-07T09:38
россия
ливия
в мире
фатхи башага
муаммар каддафи
халифа хафтар
оон
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БЕНГАЗИ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Ливия имеют особые исторические связи, и Москва будет играть ключевую роль в обеспечении стабильности в Ливии на следующем этапе, заявил РИА Новости министр внутренних дел уполномоченного парламентом ливийского правительства Иссам Бозриба.Ранее совместная комиссия парламента и Высшего государственного совета (ВГС) Ливии приняла решение о проведении Президентских выборов в Ливии в январе 2024 года."Ливийско-российские отношения являются характерными историческими отношениями, а не рождением момента, и у нас с самого начала были исторические связи с Россией… у России есть постоянное преимущество в том, что она избегает вмешательства во внутренние дела, мы надеемся, что Россия будет играть ключевую роль в Ливии на следующем этапе в достижении безопасности и стабильности страны", - сказал Бозриба.Собеседник агентства подчеркнул, что события на Украине не отразились на отношениях его правительства с Российской Федерацией, отметив, что это является "внутренним делом России"."Военная операция России в Украине никак не повлияла на отношения Ливии с Россией, что является внутренним делом России. Для (правительства - ред.) востока Ливии и нашего правительства, в частности, отношения с Россией никак не были затронуты", - сказал Бозриба.В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20230411/liviya-1864388985.html
https://ria.ru/20230515/ministr-1871945608.html
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россия, ливия, в мире, фатхи башага , муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
Россия, Ливия, В мире, Фатхи Башага , Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
Глава МВД Ливии рассказал об исторических связях страны с Россией

Глава МВД Ливии Бозриба заявил, что Россия может сыграть роль в стабилизации Ливии

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкБоец оппозиции с флагом Ливии
Боец оппозиции с флагом Ливии - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Боец оппозиции с флагом Ливии. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Ливия имеют особые исторические связи, и Москва будет играть ключевую роль в обеспечении стабильности в Ливии на следующем этапе, заявил РИА Новости министр внутренних дел уполномоченного парламентом ливийского правительства Иссам Бозриба.
Ранее совместная комиссия парламента и Высшего государственного совета (ВГС) Ливии приняла решение о проведении Президентских выборов в Ливии в январе 2024 года.
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"Ливийско-российские отношения являются характерными историческими отношениями, а не рождением момента, и у нас с самого начала были исторические связи с Россией… у России есть постоянное преимущество в том, что она избегает вмешательства во внутренние дела, мы надеемся, что Россия будет играть ключевую роль в Ливии на следующем этапе в достижении безопасности и стабильности страны", - сказал Бозриба.
Собеседник агентства подчеркнул, что события на Украине не отразились на отношениях его правительства с Российской Федерацией, отметив, что это является "внутренним делом России".
"Военная операция России в Украине никак не повлияла на отношения Ливии с Россией, что является внутренним делом России. Для (правительства - ред.) востока Ливии и нашего правительства, в частности, отношения с Россией никак не были затронуты", - сказал Бозриба.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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РоссияЛивияВ миреФатхи БашагаМуаммар КаддафиХалифа ХафтарООН
 
 
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