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Синоптик рассказал, когда в Москву придет летняя жара - РИА Новости, 07.06.2023
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17:52 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/leto-1876783647.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет летняя жара
Синоптик рассказал, когда в Москву придет летняя жара - РИА Новости, 07.06.2023
Синоптик рассказал, когда в Москву придет летняя жара
Лето в Москве будет "раскачиваться" почти весь июнь, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наступит только в июле, сообщил... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:52
2023-06-07T17:52
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лето в Москве будет "раскачиваться" почти весь июнь, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наступит только в июле, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По всей видимости, лето будет раскачиваться почти весь июнь с отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном. А настоящая жара придет только в июле", - сказал Тишковец.Он отметил, что после четырех суток холодной погоды в среду в Москве потеплело до положенной летом климатической нормы. К 16 часам столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ поднялись до плюс 23,4 градуса, что близко к июльской норме. В четверг сохранится такая же по-летнему теплая и относительно сухая погода."В пятницу пройдет атмосферный фронт окклюзии, связанный с очередным атлантическим циклоном, из-за чего в небе появятся башенки кучево-дождевых облаков, возвещающих о себе канонадой гроз и скоротечными ливнями. Дневная температура - плюс 20-25", - рассказал Тишковец.Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатической норме мая. Дневная температура понизится до плюс 15 - плюс 20, а в ночь на воскресенье воздух остынет до плюс 2 - плюс 7."Начало следующей недели подарит москвичам погожие деньки и вернет тепло. Если в понедельник под утро будет плюс 3 - плюс 8, после полудня плюс 16 - плюс 21, то уже во вторник ночью плюс 5 - плюс 10, в дневные часы температура воздуха вернется в свое климатическое русло июня, плюс 19 - 24", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html
https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал, когда в Москву придет летняя жара

Синоптик "Фобоса" Тишковец: настоящая летняя жара придет в Москву только в июле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лето в Москве будет "раскачиваться" почти весь июнь, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наступит только в июле, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"По всей видимости, лето будет раскачиваться почти весь июнь с отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном. А настоящая жара придет только в июле", - сказал Тишковец.
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Он отметил, что после четырех суток холодной погоды в среду в Москве потеплело до положенной летом климатической нормы. К 16 часам столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ поднялись до плюс 23,4 градуса, что близко к июльской норме. В четверг сохранится такая же по-летнему теплая и относительно сухая погода.
«
"В пятницу пройдет атмосферный фронт окклюзии, связанный с очередным атлантическим циклоном, из-за чего в небе появятся башенки кучево-дождевых облаков, возвещающих о себе канонадой гроз и скоротечными ливнями. Дневная температура - плюс 20-25", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатической норме мая. Дневная температура понизится до плюс 15 - плюс 20, а в ночь на воскресенье воздух остынет до плюс 2 - плюс 7.
"Начало следующей недели подарит москвичам погожие деньки и вернет тепло. Если в понедельник под утро будет плюс 3 - плюс 8, после полудня плюс 16 - плюс 21, то уже во вторник ночью плюс 5 - плюс 10, в дневные часы температура воздуха вернется в свое климатическое русло июня, плюс 19 - 24", - заключил метеоролог.
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