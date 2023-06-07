https://ria.ru/20230607/leto-1876783647.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет летняя жара

Синоптик рассказал, когда в Москву придет летняя жара - РИА Новости, 07.06.2023

Синоптик рассказал, когда в Москву придет летняя жара

Лето в Москве будет "раскачиваться" почти весь июнь, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наступит только в июле, сообщил... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:52

2023-06-07T17:52

2023-06-07T17:52

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Лето в Москве будет "раскачиваться" почти весь июнь, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наступит только в июле, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По всей видимости, лето будет раскачиваться почти весь июнь с отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном. А настоящая жара придет только в июле", - сказал Тишковец.Он отметил, что после четырех суток холодной погоды в среду в Москве потеплело до положенной летом климатической нормы. К 16 часам столбики термометров на базовой метеостанции ВДНХ поднялись до плюс 23,4 градуса, что близко к июльской норме. В четверг сохранится такая же по-летнему теплая и относительно сухая погода."В пятницу пройдет атмосферный фронт окклюзии, связанный с очередным атлантическим циклоном, из-за чего в небе появятся башенки кучево-дождевых облаков, возвещающих о себе канонадой гроз и скоротечными ливнями. Дневная температура - плюс 20-25", - рассказал Тишковец.Синоптик добавил, что с наступлением выходных инициативу перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, но северные ветры принесут скандинавскую прохладу с температурным фоном, соответствующим климатической норме мая. Дневная температура понизится до плюс 15 - плюс 20, а в ночь на воскресенье воздух остынет до плюс 2 - плюс 7."Начало следующей недели подарит москвичам погожие деньки и вернет тепло. Если в понедельник под утро будет плюс 3 - плюс 8, после полудня плюс 16 - плюс 21, то уже во вторник ночью плюс 5 - плюс 10, в дневные часы температура воздуха вернется в свое климатическое русло июня, плюс 19 - 24", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20230517/zhara-1872280631.html

https://ria.ru/20230524/klimat-1873764529.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, погода