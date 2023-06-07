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В лесах Красноярского края введен режим ЧС - РИА Новости, 07.06.2023
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07:57 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/lesa-1876620030.html
В лесах Красноярского края введен режим ЧС
В лесах Красноярского края введен режим ЧС - РИА Новости, 07.06.2023
В лесах Красноярского края введен режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации выведен в лесах Красноярского края, сообщается в телеграм-канале правительства региона. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:57
2023-06-07T07:57
происшествия
красноярский край
природные пожары в россии
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КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации выведен в лесах Красноярского края, сообщается в телеграм-канале правительства региона. "Режим ЧС в лесах введен на территории Красноярского края. Запрещено выжигание хвороста, сухой травы, древесных остатков, а также разведение отрытого огня", - говорится в сообщении. В правительстве дополнили, что в ближайшие дни сохранится жаркая и сухая погода. Возможно осложнение лесопожарной обстановки. По информации лесопожарного центра региона в крае утром в среду действовало девять лесных пожаров на площади 1110,4 гектара. В тушении принимают участие 169 человек, задействовано 4 единицы техники.
https://ria.ru/20230607/pozhar-1876614236.html
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происшествия, красноярский край, природные пожары в россии
Происшествия, Красноярский край, Природные пожары в России
В лесах Красноярского края введен режим ЧС

Правительство Красноярского края: в лесах введен режим чрезвычайной ситуации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации выведен в лесах Красноярского края, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
"Режим ЧС в лесах введен на территории Красноярского края. Запрещено выжигание хвороста, сухой травы, древесных остатков, а также разведение отрытого огня", - говорится в сообщении.
В правительстве дополнили, что в ближайшие дни сохранится жаркая и сухая погода. Возможно осложнение лесопожарной обстановки. По информации лесопожарного центра региона в крае утром в среду действовало девять лесных пожаров на площади 1110,4 гектара. В тушении принимают участие 169 человек, задействовано 4 единицы техники.
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ПроисшествияКрасноярский крайПриродные пожары в России
 
 
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