https://ria.ru/20230607/les-1876803897.html

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ загорелся заповедный лес

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ загорелся заповедный лес - РИА Новости, 07.06.2023

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ загорелся заповедный лес

Лес в заповеднике на Кинбурнской косе в подконтрольной России части Херсонской области загорелся из-за обстрела ВСУ, сообщил РИА Новости замглавы российской... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:36

2023-06-07T19:36

2023-06-07T19:44

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 июн - РИА Новости. Лес в заповеднике на Кинбурнской косе в подконтрольной России части Херсонской области загорелся из-за обстрела ВСУ, сообщил РИА Новости замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол."Загорелся лес в заповеднике на Кинбурнской косе, это произошло в результате артиллерийского обстрела с украинской стороны", - сказал Тистол.В середине мая он сообщал РИА Новости, что около 40% лесов заповедника Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожены в результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны украинских войск.Кинбурнская коса - заповедный ландшафтный парк в подконтрольной России части Херсонской области. Заповедник объединяет в единое экопространство море, степи и леса, где живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Часть из 450 видов растений занесена в Красные книги Украины и Европы. Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России.О намеренном поджоге леса в заповеднике зажигательными снарядами ранее РИА Новости сообщали представители экстренных служб Херсонской области. Так, в сентябре прошлого года они заявили, что в заповеднике горели тысячи гектаров леса, а пожары было невозможно потушить из-за обстрелов. Тогда же из-за обстрелов украинской артиллерией села Покровка загорелось самое крупное в Европе орхидное поле. А в июле того же года ВСУ обстреляли зажигательными снарядами лес между селами Покровка и Васильевка на участке в восемь километров, пожар не прекращался трое суток, в результате были уничтожены тысячи гектаров леса.

https://ria.ru/20230607/razrusheniya-1876796537.html

https://ria.ru/20230607/nastuplenie-1876804400.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, происшествия