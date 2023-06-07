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Лавров на полях ПМЭФ встретится с зарубежными партнерами - РИА Новости, 11.06.2023
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14:43 07.06.2023 (обновлено: 14:43 11.06.2023)
https://ria.ru/20230607/lavrov-1877513474.html
Лавров на полях ПМЭФ встретится с зарубежными партнерами
Лавров на полях ПМЭФ встретится с зарубежными партнерами - РИА Новости, 11.06.2023
Лавров на полях ПМЭФ встретится с зарубежными партнерами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-07T14:43
2023-06-11T14:43
пмэф-2023
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей лавров
экономика
мария захарова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По традиции на пленарном заседании выступит президент нашей страны, от имени МИД России будет участвовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Намечен целый ряд его двусторонних контактов с зарубежными партнерами", - сказала Захарова в среду на брифинге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230602/pmef-1875785951.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), сергей лавров, экономика, мария захарова
ПМЭФ-2023, Петербургский международный экономический форум (фонд), Сергей Лавров, Экономика, Мария Захарова
ПМЭФ-2023
Лавров на полях ПМЭФ встретится с зарубежными партнерами

Захарова: глава МИД Лавров на полях ПМЭФ встретится с зарубежными партнерами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По традиции на пленарном заседании выступит президент нашей страны, от имени МИД России будет участвовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Намечен целый ряд его двусторонних контактов с зарубежными партнерами", - сказала Захарова в среду на брифинге.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023Петербургский международный экономический форум (фонд)Сергей ЛавровЭкономикаМария Захарова
 
 
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