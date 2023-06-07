https://ria.ru/20230607/lavrov-1877513474.html

Лавров на полях ПМЭФ встретится с зарубежными партнерами

Лавров на полях ПМЭФ встретится с зарубежными партнерами - РИА Новости, 11.06.2023

Лавров на полях ПМЭФ встретится с зарубежными партнерами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-07T14:43

2023-06-07T14:43

2023-06-11T14:43

пмэф-2023

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей лавров

экономика

мария захарова

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По традиции на пленарном заседании выступит президент нашей страны, от имени МИД России будет участвовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Намечен целый ряд его двусторонних контактов с зарубежными партнерами", - сказала Захарова в среду на брифинге. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230602/pmef-1875785951.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петербургский международный экономический форум (фонд), сергей лавров, экономика, мария захарова