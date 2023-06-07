Рейтинг@Mail.ru
Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 07.06.2023 (обновлено: 12:53 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/kvadrotsikl-1876650544.html
Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем
Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем - РИА Новости, 07.06.2023
Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем
В Татарстане автоинспекторы остановили на дороге квадроцикл, которым управлял четырехлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале регионального ГИБДД. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:47
2023-06-07T12:53
спасский район
казань
гибдд мвд рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876649609_0:0:1940:1091_1920x0_80_0_0_d9083fbab59512c33f01a99dc07aa5a8.jpg
КАЗАНЬ, 7 июн — РИА Новости. В Татарстане автоинспекторы остановили на дороге квадроцикл, которым управлял четырехлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале регионального ГИБДД. &quot;В деревне Чэчэкле Спасского района четырехлетний ребенок, управляя квадроциклом, передвигался по дорогам общего пользования без контроля взрослых&quot;, — говорится в публикации.По информации ГИБДД, только по счастливой случайности ребенок не попал под колеса грузовика. Ребенка автоинспекторы вернули родителям. Как выяснилось, мальчик приехал из Казани в гости к бабушке. Все материалы передали в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия решения.
https://ria.ru/20230602/dtp-1875815320.html
спасский район
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876649609_0:0:1456:1091_1920x0_80_0_0_afeb7686cecf13f4f8b2ba27d9e46c9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спасский район, казань, гибдд мвд рф, происшествия
Спасский район, Казань, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем

Автоинспекторы остановили в Татарстане квадроцикл, которым управлял четырехлетний ребенок

© Госавтоинспекция МВД по Республике ТатарстанСотрудник ДПС останавливает мальчика за рулем квадроцикла в Татарстане. Кадр видео
Сотрудник ДПС останавливает мальчика за рулем квадроцикла в Татарстане. Кадр видео
© Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан
Сотрудник ДПС останавливает мальчика за рулем квадроцикла в Татарстане. Кадр видео
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 июн — РИА Новости. В Татарстане автоинспекторы остановили на дороге квадроцикл, которым управлял четырехлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале регионального ГИБДД.
«

"В деревне Чэчэкле Спасского района четырехлетний ребенок, управляя квадроциклом, передвигался по дорогам общего пользования без контроля взрослых", — говорится в публикации.

По информации ГИБДД, только по счастливой случайности ребенок не попал под колеса грузовика.
Ребенка автоинспекторы вернули родителям. Как выяснилось, мальчик приехал из Казани в гости к бабушке.
Все материалы передали в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия решения.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Татарстане 12-летний водитель устроил погоню и ДТП
2 июня, 15:56
 
Спасский районКазаньГИБДД МВД РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала