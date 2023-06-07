https://ria.ru/20230607/kvadrotsikl-1876650544.html
Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем
Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем - РИА Новости, 07.06.2023
Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем
В Татарстане автоинспекторы остановили на дороге квадроцикл, которым управлял четырехлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале регионального ГИБДД. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:47
2023-06-07T10:47
2023-06-07T12:53
спасский район
казань
гибдд мвд рф
происшествия
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КАЗАНЬ, 7 июн — РИА Новости. В Татарстане автоинспекторы остановили на дороге квадроцикл, которым управлял четырехлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале регионального ГИБДД. "В деревне Чэчэкле Спасского района четырехлетний ребенок, управляя квадроциклом, передвигался по дорогам общего пользования без контроля взрослых", — говорится в публикации.По информации ГИБДД, только по счастливой случайности ребенок не попал под колеса грузовика. Ребенка автоинспекторы вернули родителям. Как выяснилось, мальчик приехал из Казани в гости к бабушке. Все материалы передали в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия решения.
https://ria.ru/20230602/dtp-1875815320.html
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спасский район, казань, гибдд мвд рф, происшествия
Спасский район, Казань, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Инспекторы в Татарстане остановили квадроцикл с четырехлетним водителем
Автоинспекторы остановили в Татарстане квадроцикл, которым управлял четырехлетний ребенок