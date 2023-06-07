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СПЧ поддержал запуск курсов русского языка для детей мигрантов - РИА Новости, 07.06.2023
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13:20 07.06.2023 (обновлено: 13:39 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/kursy-1876688430.html
СПЧ поддержал запуск курсов русского языка для детей мигрантов
СПЧ поддержал запуск курсов русского языка для детей мигрантов - РИА Новости, 07.06.2023
СПЧ поддержал запуск курсов русского языка для детей мигрантов
Совет по правам человека при президенте РФ поддерживает запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов до того, как их принять в школу, заявил... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:20
2023-06-07T13:39
общество
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ поддерживает запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов до того, как их принять в школу, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Похоже, что половина детей с миграционной историей, это и граждане России и те, кто не получил гражданство, похоже, от половины до 3/4 этих детей знают русский плохо или не знают совсем, и учиться они не могут, не зная языка", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции на тему: "Проблемы миграции: язык, дети, соцподдержка".По его словам, сегодня Минпросвещения активно работает над решением этой проблемы, создаются специальные курсы."Возможно, будут внесены изменения в законодательство так, чтобы закон требовал обязательного бесплатного обучения русскому языку до того, как ребенок поступает в школу. И мы всячески поддерживаем и одобряем это решение", - отметил Фадеев.Он отметил, что, согласно законодательству России, дети имеют право учиться в школе, но такие дети не смогут обучаться без знания русского языка."Позиция, которую мы выказывали в СПЧ некоторое время, заключается в том, что таких детей принимать в школу нельзя, надо их выучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить программу. Это не нарушение прав детей, наоборот, это попытка исполнить право любого ребенка учиться в школе, получить среднее образование", - подчеркнул Фадеев.
https://ria.ru/20230606/yazyk-1876432126.html
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общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев
Общество, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Валерий Фадеев
СПЧ поддержал запуск курсов русского языка для детей мигрантов

Фадеев: СПЧ поддержал запуск бесплатных курсов русского языка для детей мигрантов

© РИА НовостиУченик на уроке русского языка
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости
Ученик на уроке русского языка . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ поддерживает запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов до того, как их принять в школу, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"Похоже, что половина детей с миграционной историей, это и граждане России и те, кто не получил гражданство, похоже, от половины до 3/4 этих детей знают русский плохо или не знают совсем, и учиться они не могут, не зная языка", - сказал Фадеев в ходе пресс-конференции на тему: "Проблемы миграции: язык, дети, соцподдержка".
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По его словам, сегодня Минпросвещения активно работает над решением этой проблемы, создаются специальные курсы.
"Возможно, будут внесены изменения в законодательство так, чтобы закон требовал обязательного бесплатного обучения русскому языку до того, как ребенок поступает в школу. И мы всячески поддерживаем и одобряем это решение", - отметил Фадеев.
Он отметил, что, согласно законодательству России, дети имеют право учиться в школе, но такие дети не смогут обучаться без знания русского языка.
"Позиция, которую мы выказывали в СПЧ некоторое время, заключается в том, что таких детей принимать в школу нельзя, надо их выучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить программу. Это не нарушение прав детей, наоборот, это попытка исполнить право любого ребенка учиться в школе, получить среднее образование", - подчеркнул Фадеев.
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ОбществоРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий Фадеев
 
 
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