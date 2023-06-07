https://ria.ru/20230607/kuchits-1876729512.html
Зампред правительства Ульяновской области отправится добровольцем на СВО
Зампред правительства Ульяновской области отправится добровольцем на СВО - РИА Новости, 07.06.2023
Зампред правительства Ульяновской области отправится добровольцем на СВО
Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц заявил, что решил отправиться добровольцем в зону спецоперации. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:28
2023-06-07T15:28
2023-06-07T15:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ульяновская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876729109_0:0:887:499_1920x0_80_0_0_1e8289c34d021d188d51fd19695db988.jpg
САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц заявил, что решил отправиться добровольцем в зону спецоперации. "Я принял решение участвовать добровольцем в специальной военной операции. Мое решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера. Я уверен, что мой медицинский опыт, мои знания будут полезны на поле боя", - сказал Кучиц на видео, опубликованном пресс-службой губернатора в телеграм-канале. Сергею Кучицу 44 года, он уроженец Одессы, окончил Российский государственный медицинский университет имени Н.И. Пирогова по специальности "лечебное дело". До 2008 года работал хирургом в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, а затем в различных медучреждениях Москвы. В 2011 году стал заместителем главного врача столичной поликлиники №77, в 2013 году возглавил поликлинику №111 Москвы. В 2016 году был назначен заместителем главврача городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского департамента здравоохранения Москвы. В апреле 2021 года был сначала назначен на должность заместителя министра здравоохранения Ульяновской области, а затем на пост зампреда правительства региона. Кандидат медицинских наук.
https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872603632.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876729109_100:0:765:499_1920x0_80_0_0_03a85a8b145124e3f725a762fc0d3ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, ульяновская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ульяновская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зампред правительства Ульяновской области отправится добровольцем на СВО
Зампред правительства Ульяновской области Кучиц объявил об уходе добровольцем в зону СВО