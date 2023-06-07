https://ria.ru/20230607/kuchits-1876729512.html

Зампред правительства Ульяновской области отправится добровольцем на СВО

Зампред правительства Ульяновской области отправится добровольцем на СВО - РИА Новости, 07.06.2023

Зампред правительства Ульяновской области отправится добровольцем на СВО

Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц заявил, что решил отправиться добровольцем в зону спецоперации. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:28

2023-06-07T15:28

2023-06-07T15:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ульяновская область

ситуация в днр и лнр

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САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц заявил, что решил отправиться добровольцем в зону спецоперации. "Я принял решение участвовать добровольцем в специальной военной операции. Мое решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, как человека, как офицера. Я уверен, что мой медицинский опыт, мои знания будут полезны на поле боя", - сказал Кучиц на видео, опубликованном пресс-службой губернатора в телеграм-канале. Сергею Кучицу 44 года, он уроженец Одессы, окончил Российский государственный медицинский университет имени Н.И. Пирогова по специальности "лечебное дело". До 2008 года работал хирургом в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, а затем в различных медучреждениях Москвы. В 2011 году стал заместителем главного врача столичной поликлиники №77, в 2013 году возглавил поликлинику №111 Москвы. В 2016 году был назначен заместителем главврача городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского департамента здравоохранения Москвы. В апреле 2021 года был сначала назначен на должность заместителя министра здравоохранения Ульяновской области, а затем на пост зампреда правительства региона. Кандидат медицинских наук.

https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872603632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ульяновская область, ситуация в днр и лнр