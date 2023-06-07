https://ria.ru/20230607/kuban-1876763346.html

На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов

На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов - РИА Новости, 07.06.2023

На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов

Уникальное производство виноградных тракторов будет открыто в Староминском районе Кубани на площадке Минского тракторного завода, техника будет доступна для... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:55

2023-06-07T16:55

2023-06-07T16:56

краснодарский край

экономика

староминский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

роман головченко

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КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Уникальное производство виноградных тракторов будет открыто в Староминском районе Кубани на площадке Минского тракторного завода, техника будет доступна для всех регионов России, о договоренности сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Белорусский премьер и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили вопросы сотрудничества в рамках визита официальной делегации республики в Сочи. "Знаю, что по заявкам ваших аграриев, в Староминском районе намерены производить технику для обработки садов и виноградников. Виноградный трактор будем собирать на площадке Краснодарского края для всей России. Это будет полностью эксклюзивное производство", - передает пресс-служба краевой администрации слова Головченко.Сотрудничество с Минским тракторным заводом на Кубани выходит на новый этап. Так, в 2022 году на производственной площадке в станице Староминской собрали 275 тракторов "Беларус", а в этом году планируется нарастить оборот до 1000 тракторов, добавляют в пресс-службе. Кондратьев отметил рост товарооборота с республикой на 52% по итогам прошлого года. Он также добавил, что Кубань оказывает всю необходимую поддержку аграриям для закупки техники по доступной цене. "Производители, которые предоставляют покупателям 15% скидку, получают компенсацию этой суммы из краевого бюджета. В то же время предоставляем субсидии на приобретение отечественной сельхозтехники. В итоге стоимость трактора для сельхозпроизводителей уменьшается на 30%, при стоимости в 3,2 миллиона рублей он обходится в 2,2 миллиона рублей, – подчеркнул Кондратьев.

https://ria.ru/20230531/kuban-1875416552.html

староминский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, староминский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, роман головченко