https://ria.ru/20230607/kuban-1876763346.html
На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов
На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов - РИА Новости, 07.06.2023
На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов
Уникальное производство виноградных тракторов будет открыто в Староминском районе Кубани на площадке Минского тракторного завода, техника будет доступна для... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:55
2023-06-07T16:55
2023-06-07T16:56
краснодарский край
экономика
староминский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
роман головченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751420553_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_5400cfdd3bd8a5072c5c5907d3b532c4.jpg
КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Уникальное производство виноградных тракторов будет открыто в Староминском районе Кубани на площадке Минского тракторного завода, техника будет доступна для всех регионов России, о договоренности сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Белорусский премьер и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили вопросы сотрудничества в рамках визита официальной делегации республики в Сочи. "Знаю, что по заявкам ваших аграриев, в Староминском районе намерены производить технику для обработки садов и виноградников. Виноградный трактор будем собирать на площадке Краснодарского края для всей России. Это будет полностью эксклюзивное производство", - передает пресс-служба краевой администрации слова Головченко.Сотрудничество с Минским тракторным заводом на Кубани выходит на новый этап. Так, в 2022 году на производственной площадке в станице Староминской собрали 275 тракторов "Беларус", а в этом году планируется нарастить оборот до 1000 тракторов, добавляют в пресс-службе. Кондратьев отметил рост товарооборота с республикой на 52% по итогам прошлого года. Он также добавил, что Кубань оказывает всю необходимую поддержку аграриям для закупки техники по доступной цене. "Производители, которые предоставляют покупателям 15% скидку, получают компенсацию этой суммы из краевого бюджета. В то же время предоставляем субсидии на приобретение отечественной сельхозтехники. В итоге стоимость трактора для сельхозпроизводителей уменьшается на 30%, при стоимости в 3,2 миллиона рублей он обходится в 2,2 миллиона рублей, – подчеркнул Кондратьев.
https://ria.ru/20230531/kuban-1875416552.html
староминский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751420553_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_0f2184d720be1c2f9ca99198734d9d59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, староминский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, роман головченко
Краснодарский край, Экономика, Староминский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Роман Головченко
На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов
Премьер Белоруссии Головченко: на Кубани будут выпускать уникальные виноградные тракторы
КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости.
Уникальное производство виноградных тракторов будет открыто в Староминском районе Кубани на площадке Минского тракторного завода, техника будет доступна для всех регионов России, о договоренности
сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Белорусский премьер и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили вопросы сотрудничества в рамках визита официальной делегации республики в Сочи.
«
"Знаю, что по заявкам ваших аграриев, в Староминском районе намерены производить технику для обработки садов и виноградников. Виноградный трактор будем собирать на площадке Краснодарского края для всей России. Это будет полностью эксклюзивное производство", - передает пресс-служба краевой администрации слова Головченко.
Сотрудничество с Минским тракторным заводом на Кубани выходит на новый этап. Так, в 2022 году на производственной площадке в станице Староминской собрали 275 тракторов "Беларус", а в этом году планируется нарастить оборот до 1000 тракторов, добавляют в пресс-службе.
Кондратьев отметил рост товарооборота с республикой на 52% по итогам прошлого года. Он также добавил, что Кубань оказывает всю необходимую поддержку аграриям для закупки техники по доступной цене.
"Производители, которые предоставляют покупателям 15% скидку, получают компенсацию этой суммы из краевого бюджета. В то же время предоставляем субсидии на приобретение отечественной сельхозтехники. В итоге стоимость трактора для сельхозпроизводителей уменьшается на 30%, при стоимости в 3,2 миллиона рублей он обходится в 2,2 миллиона рублей, – подчеркнул Кондратьев.
Власти Кубани инвестируют 1,2 миллиарда рублей на развитие виноделия