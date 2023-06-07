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На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов - РИА Новости, 07.06.2023
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Краснодарский край
 
16:55 07.06.2023 (обновлено: 16:56 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/kuban-1876763346.html
На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов
На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов - РИА Новости, 07.06.2023
На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов
Уникальное производство виноградных тракторов будет открыто в Староминском районе Кубани на площадке Минского тракторного завода, техника будет доступна для... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:55
2023-06-07T16:56
краснодарский край
экономика
староминский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
роман головченко
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КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Уникальное производство виноградных тракторов будет открыто в Староминском районе Кубани на площадке Минского тракторного завода, техника будет доступна для всех регионов России, о договоренности сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Белорусский премьер и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили вопросы сотрудничества в рамках визита официальной делегации республики в Сочи. &quot;Знаю, что по заявкам ваших аграриев, в Староминском районе намерены производить технику для обработки садов и виноградников. Виноградный трактор будем собирать на площадке Краснодарского края для всей России. Это будет полностью эксклюзивное производство&quot;, - передает пресс-служба краевой администрации слова Головченко.Сотрудничество с Минским тракторным заводом на Кубани выходит на новый этап. Так, в 2022 году на производственной площадке в станице Староминской собрали 275 тракторов "Беларус", а в этом году планируется нарастить оборот до 1000 тракторов, добавляют в пресс-службе. Кондратьев отметил рост товарооборота с республикой на 52% по итогам прошлого года. Он также добавил, что Кубань оказывает всю необходимую поддержку аграриям для закупки техники по доступной цене. "Производители, которые предоставляют покупателям 15% скидку, получают компенсацию этой суммы из краевого бюджета. В то же время предоставляем субсидии на приобретение отечественной сельхозтехники. В итоге стоимость трактора для сельхозпроизводителей уменьшается на 30%, при стоимости в 3,2 миллиона рублей он обходится в 2,2 миллиона рублей, – подчеркнул Кондратьев.
https://ria.ru/20230531/kuban-1875416552.html
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экономика, староминский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, роман головченко
Краснодарский край, Экономика, Староминский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Роман Головченко
На Кубани запустят эксклюзивное производство виноградных тракторов

Премьер Белоруссии Головченко: на Кубани будут выпускать уникальные виноградные тракторы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКубанский виноград
Кубанский виноград - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 7 июн - РИА Новости. Уникальное производство виноградных тракторов будет открыто в Староминском районе Кубани на площадке Минского тракторного завода, техника будет доступна для всех регионов России, о договоренности сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Белорусский премьер и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили вопросы сотрудничества в рамках визита официальной делегации республики в Сочи.
«

"Знаю, что по заявкам ваших аграриев, в Староминском районе намерены производить технику для обработки садов и виноградников. Виноградный трактор будем собирать на площадке Краснодарского края для всей России. Это будет полностью эксклюзивное производство", - передает пресс-служба краевой администрации слова Головченко.

Сотрудничество с Минским тракторным заводом на Кубани выходит на новый этап. Так, в 2022 году на производственной площадке в станице Староминской собрали 275 тракторов "Беларус", а в этом году планируется нарастить оборот до 1000 тракторов, добавляют в пресс-службе.
Кондратьев отметил рост товарооборота с республикой на 52% по итогам прошлого года. Он также добавил, что Кубань оказывает всю необходимую поддержку аграриям для закупки техники по доступной цене.
"Производители, которые предоставляют покупателям 15% скидку, получают компенсацию этой суммы из краевого бюджета. В то же время предоставляем субсидии на приобретение отечественной сельхозтехники. В итоге стоимость трактора для сельхозпроизводителей уменьшается на 30%, при стоимости в 3,2 миллиона рублей он обходится в 2,2 миллиона рублей, – подчеркнул Кондратьев.
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Краснодарский крайЭкономикаСтароминский районКраснодарский крайВениамин КондратьевРоман Головченко
 
 
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