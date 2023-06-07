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Россия может начать промысел криля в Антарктике уже в конце года - РИА Новости, 07.06.2023
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16:04 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/kril-1876746027.html
Россия может начать промысел криля в Антарктике уже в конце года
Россия может начать промысел криля в Антарктике уже в конце года - РИА Новости, 07.06.2023
Россия может начать промысел криля в Антарктике уже в конце года
Российские рыбаки могут начать вылов криля в районе Антарктики уже в конце 2023 года, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:04
2023-06-07T16:04
экономика
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские рыбаки могут начать вылов криля в районе Антарктики уже в конце 2023 года, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Есть планы начать промысел криля уже в конце этого года", - сообщил Шестаков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В июле 2021 года глава Росрыболовства сообщал, что отечественные рыбаки могут начать вылов криля в районе Антарктики к 2025 году, и что в промысле заинтересованы три компании. В конце прошлого года он подтвердил эти оценки. Тогда же он сообщил, что готов проект специального судна, который разработан отечественной компанией, планирующей заниматься этим промыслом в Антарктике. На пресс-конференции в среду Шестаков уточнил, что строительство специализированных судов столкнулось с определенными санкционными ограничениями, и компания, которая заинтересована в промысле криля в рамках российской квоты, сейчас пытается снять эти ограничения. Но на тех судах, которые были построены до этого и ею приобретены, есть планы начать промысел криля уже в конце года. Возобновление добычи антарктического криля, строительство судов-крилеловов и производство продукции из уловов являются частью стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года. Согласно документу, целевой показатель по объему использования антарктического криля для переработки - 450 тысяч тонн. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) определила общий допустимый вылов криля в регионе в объеме около 5 миллионов тонн в год.
https://ria.ru/20230607/ryba-1876680520.html
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экономика, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Россия может начать промысел криля в Антарктике уже в конце года

Глава Росрыболовства Шестаков: промысел криля в Антарктике может начаться уже в конце года

© РИА Новости / СтрингерРыбаки у Охотского побережья острова Кунашир
Рыбаки у Охотского побережья острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Рыбаки у Охотского побережья острова Кунашир. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские рыбаки могут начать вылов криля в районе Антарктики уже в конце 2023 года, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Есть планы начать промысел криля уже в конце этого года", - сообщил Шестаков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Местные жители на одной из подтопленных улиц в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Вчера, 12:42
В июле 2021 года глава Росрыболовства сообщал, что отечественные рыбаки могут начать вылов криля в районе Антарктики к 2025 году, и что в промысле заинтересованы три компании. В конце прошлого года он подтвердил эти оценки. Тогда же он сообщил, что готов проект специального судна, который разработан отечественной компанией, планирующей заниматься этим промыслом в Антарктике.
На пресс-конференции в среду Шестаков уточнил, что строительство специализированных судов столкнулось с определенными санкционными ограничениями, и компания, которая заинтересована в промысле криля в рамках российской квоты, сейчас пытается снять эти ограничения. Но на тех судах, которые были построены до этого и ею приобретены, есть планы начать промысел криля уже в конце года.
Возобновление добычи антарктического криля, строительство судов-крилеловов и производство продукции из уловов являются частью стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года. Согласно документу, целевой показатель по объему использования антарктического криля для переработки - 450 тысяч тонн. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) определила общий допустимый вылов криля в регионе в объеме около 5 миллионов тонн в год.
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5 июня, 15:12
 
ЭкономикаРоссияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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