https://ria.ru/20230607/krasnoyarsk-1876651082.html
В Красноярском крае рассказали о переселении жителей из аварийного жилья
В Красноярском крае рассказали о переселении жителей из аварийного жилья - РИА Новости, 07.06.2023
В Красноярском крае рассказали о переселении жителей из аварийного жилья
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что задача по переселению жителей из аварийного жилья регион выполняет с опережением сроков, она... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:48
2023-06-07T10:48
2023-06-07T10:48
красноярский край
михаил котюков
жилье
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КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что задача по переселению жителей из аварийного жилья регион выполняет с опережением сроков, она может быть завершена в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и краевого правительства. По ее данным, об этом Котюков доложил полпреду в СФО Анатолию Серышеву. Всего в программу включены 1016 многоквартирных домов, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Эти дома расположены в 51 муниципалитете. По словам врио главы региона, объем средств на программу в крае - чуть больше 20 миллиардов рублей, из них 13,6 миллиардов рублей - это средства федерального Фонда ЖКХ, 6,4 миллиарда - краевого бюджета. "Особенность реализации программы - это наше софинансирование: фонд обеспечивает предоставление средств по 53 тысячи за квадратный метр, всю разницу по сравнению с рыночными затратами край добавляет самостоятельно. За четыре года в регионе введено в эксплуатацию 47 домов, из них 14 - в прошлом году. По итогам 2023 года планируется ввести еще 17 домов. Задачу по переселению жителей из аварийного жилья Красноярский край выполняет с опережением сроков", - сказал Котюков. Отмечается, что c 2019 года в крае расселено почти 206 тысяч квадратных метров аварийного жилья (99,4 %), в новое жилье переехали более 12 тысяч человек (100%). "Всего участниками программы являются 18 тысяч жителей края. Завершить программу регион планирует досрочно, уже в 2024 году", - говорится в сообщении. Следующий этап реализации программы по переселению начнется в 2025 году, в нее войдёт жилье, признанное аварийным с января 2017 по январь 2022 года.
https://ria.ru/20230605/krasnoyarsk-1876180434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, михаил котюков, жилье
Красноярский край, Михаил Котюков, Жилье
В Красноярском крае рассказали о переселении жителей из аварийного жилья
Котюков: Красноярский край завершит задачу по переселению из аварийного жилья в 2024 году
КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости.
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что задача по переселению жителей из аварийного жилья регион выполняет с опережением сроков, она может быть завершена в 2024 году, сообщает пресс-служба
губернатора и краевого правительства.
По ее данным, об этом Котюков доложил полпреду в СФО Анатолию Серышеву. Всего в программу включены 1016 многоквартирных домов, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Эти дома расположены в 51 муниципалитете.
По словам врио главы региона, объем средств на программу в крае - чуть больше 20 миллиардов рублей, из них 13,6 миллиардов рублей - это средства федерального Фонда ЖКХ, 6,4 миллиарда - краевого бюджета.
«
"Особенность реализации программы - это наше софинансирование: фонд обеспечивает предоставление средств по 53 тысячи за квадратный метр, всю разницу по сравнению с рыночными затратами край добавляет самостоятельно. За четыре года в регионе введено в эксплуатацию 47 домов, из них 14 - в прошлом году. По итогам 2023 года планируется ввести еще 17 домов. Задачу по переселению жителей из аварийного жилья Красноярский край выполняет с опережением сроков", - сказал Котюков.
Отмечается, что c 2019 года в крае расселено почти 206 тысяч квадратных метров аварийного жилья (99,4 %), в новое жилье переехали более 12 тысяч человек (100%).
"Всего участниками программы являются 18 тысяч жителей края. Завершить программу регион планирует досрочно, уже в 2024 году", - говорится в сообщении.
Следующий этап реализации программы по переселению начнется в 2025 году, в нее войдёт жилье, признанное аварийным с января 2017 по январь 2022 года.
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