https://ria.ru/20230607/krasnoyarsk-1876651082.html

В Красноярском крае рассказали о переселении жителей из аварийного жилья

В Красноярском крае рассказали о переселении жителей из аварийного жилья - РИА Новости, 07.06.2023

В Красноярском крае рассказали о переселении жителей из аварийного жилья

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что задача по переселению жителей из аварийного жилья регион выполняет с опережением сроков, она... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:48

2023-06-07T10:48

2023-06-07T10:48

красноярский край

михаил котюков

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что задача по переселению жителей из аварийного жилья регион выполняет с опережением сроков, она может быть завершена в 2024 году, сообщает пресс-служба губернатора и краевого правительства. По ее данным, об этом Котюков доложил полпреду в СФО Анатолию Серышеву. Всего в программу включены 1016 многоквартирных домов, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Эти дома расположены в 51 муниципалитете. По словам врио главы региона, объем средств на программу в крае - чуть больше 20 миллиардов рублей, из них 13,6 миллиардов рублей - это средства федерального Фонда ЖКХ, 6,4 миллиарда - краевого бюджета. "Особенность реализации программы - это наше софинансирование: фонд обеспечивает предоставление средств по 53 тысячи за квадратный метр, всю разницу по сравнению с рыночными затратами край добавляет самостоятельно. За четыре года в регионе введено в эксплуатацию 47 домов, из них 14 - в прошлом году. По итогам 2023 года планируется ввести еще 17 домов. Задачу по переселению жителей из аварийного жилья Красноярский край выполняет с опережением сроков", - сказал Котюков. Отмечается, что c 2019 года в крае расселено почти 206 тысяч квадратных метров аварийного жилья (99,4 %), в новое жилье переехали более 12 тысяч человек (100%). "Всего участниками программы являются 18 тысяч жителей края. Завершить программу регион планирует досрочно, уже в 2024 году", - говорится в сообщении. Следующий этап реализации программы по переселению начнется в 2025 году, в нее войдёт жилье, признанное аварийным с января 2017 по январь 2022 года.

https://ria.ru/20230605/krasnoyarsk-1876180434.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноярский край, михаил котюков, жилье