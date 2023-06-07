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Росрыболовство разработало систему проверки крабовой продукции
Росрыболовство разработало систему проверки крабовой продукции - РИА Новости, 07.06.2023
Росрыболовство разработало систему проверки крабовой продукции
Росрыболовство совместно с Россельхознадзором завершают работу по созданию системы автоматической проверки легальности крабов, предлагаемых в ресторанах,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:39
2023-06-07T17:39
2023-06-07T18:00
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
технологии
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Росрыболовство совместно с Россельхознадзором завершают работу по созданию системы автоматической проверки легальности крабов, предлагаемых в ресторанах, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Россельхознадзор вместе с Росрыболовством сделали базу автоматической проверки; я думаю, что месяца через два мы сможем и вам ее представить. Тогда автоматически мы сможем понимать, какая продукция, в каком объекте реализуется нелегально", - сообщил Шестаков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Проверка крабовой продукции, поставляемой в московские рестораны и гостиницы, которую ведомство совместно с Россельхознадзором проводило в конце прошлого года, показала, что абсолютно легальными являются только 3% таких продуктов. Она осуществлялась на основе баз данных информационных систем по вылову, которые есть у Росрыболовства, и баз данных Россельхознадзора по электронным ветеринарным сертификатам. "Мы ее проводили практически вручную только ради того, чтобы посмотреть, насколько серьезные проблемы действительно существуют с легальностью происхождения продукции, которая реализуется в HoReCa (общепит и гостиничный бизнес - ред.)", - сообщил глава Росрыболовства. Выявив проблему нелегальной продукции, ведомства занялись созданием системы автоматической проверки.
https://ria.ru/20230415/ikra-1865558583.html
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илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика, технологии
Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика, Технологии
Росрыболовство разработало систему проверки крабовой продукции
Глава Росрыболовства Шестаков: крабовую продукцию будет проверять цифровая система