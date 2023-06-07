https://ria.ru/20230607/kraby-1876780031.html

Росрыболовство разработало систему проверки крабовой продукции

Росрыболовство разработало систему проверки крабовой продукции - РИА Новости, 07.06.2023

Росрыболовство разработало систему проверки крабовой продукции

Росрыболовство совместно с Россельхознадзором завершают работу по созданию системы автоматической проверки легальности крабов, предлагаемых в ресторанах,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:39

2023-06-07T17:39

2023-06-07T18:00

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151934/03/1519340353_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_292ef04d7695e63a2e6631334a67efc2.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Росрыболовство совместно с Россельхознадзором завершают работу по созданию системы автоматической проверки легальности крабов, предлагаемых в ресторанах, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Россельхознадзор вместе с Росрыболовством сделали базу автоматической проверки; я думаю, что месяца через два мы сможем и вам ее представить. Тогда автоматически мы сможем понимать, какая продукция, в каком объекте реализуется нелегально", - сообщил Шестаков на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Проверка крабовой продукции, поставляемой в московские рестораны и гостиницы, которую ведомство совместно с Россельхознадзором проводило в конце прошлого года, показала, что абсолютно легальными являются только 3% таких продуктов. Она осуществлялась на основе баз данных информационных систем по вылову, которые есть у Росрыболовства, и баз данных Россельхознадзора по электронным ветеринарным сертификатам. "Мы ее проводили практически вручную только ради того, чтобы посмотреть, насколько серьезные проблемы действительно существуют с легальностью происхождения продукции, которая реализуется в HoReCa (общепит и гостиничный бизнес - ред.)", - сообщил глава Росрыболовства. Выявив проблему нелегальной продукции, ведомства занялись созданием системы автоматической проверки.

https://ria.ru/20230415/ikra-1865558583.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика, технологии