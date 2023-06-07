https://ria.ru/20230607/kontrnastuplenie-1876641135.html
Медведев заявил, что "контрнаступление" ВСУ не принесло неожиданностей
Медведев заявил, что "контрнаступление" ВСУ не принесло неожиданностей - РИА Новости, 07.06.2023
Медведев заявил, что "контрнаступление" ВСУ не принесло неожиданностей
Никаких неожиданностей от контрнаступления киевского режима для России нет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:11
2023-06-07T10:11
2023-06-07T11:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
дмитрий медведев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Никаких неожиданностей от контрнаступления киевского режима для России нет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Враг давно обещал великое контрнаступление. И вроде уже что-то начал. Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни", - написал он в телеграм-канале (сохранена орфография автора).
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876511020.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Медведев заявил, что "контрнаступление" ВСУ не принесло неожиданностей
Зампред Совбеза Медведев заявил, что неожиданностей от контрнаступления ВСУ нет