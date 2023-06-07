https://ria.ru/20230607/konflikt-1876643217.html

В офисе Кеннеди назвали подстрекателей конфликта на Украине

В офисе Кеннеди назвали подстрекателей конфликта на Украине - РИА Новости, 07.06.2023

В офисе Кеннеди назвали подстрекателей конфликта на Украине

Вооруженный конфликт на Украине во многом носит искусственный характер, его подпитывают интересы предприятий оборонного сектора США и воинственные настроения в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:26

2023-06-07T10:26

2023-06-07T10:33

в мире

украина

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джон кеннеди (политик)

роберт кеннеди

россия

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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Вооруженный конфликт на Украине во многом носит искусственный характер, его подпитывают интересы предприятий оборонного сектора США и воинственные настроения в администрации страны, заявили РИА Новости в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди."Данный конфликт по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью США, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте", - заявили агентству в ответ на письменный запрос.Как проинформировали в офисе политика, в случае победы на президентских выборах Кеннеди-младший намерен сфокусировать усилия на мирных инициативах. Помимо этого, кандидат намерен вступить в диалог с Россией о заключении новых соглашений по контролю над вооружениями во имя "постепенного разоружения всех стран".

https://ria.ru/20230607/tupost-1876614325.html

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сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, джон кеннеди (политик), роберт кеннеди, россия