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В офисе Кеннеди назвали подстрекателей конфликта на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
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10:26 07.06.2023 (обновлено: 10:33 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/konflikt-1876643217.html
В офисе Кеннеди назвали подстрекателей конфликта на Украине
В офисе Кеннеди назвали подстрекателей конфликта на Украине - РИА Новости, 07.06.2023
В офисе Кеннеди назвали подстрекателей конфликта на Украине
Вооруженный конфликт на Украине во многом носит искусственный характер, его подпитывают интересы предприятий оборонного сектора США и воинственные настроения в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:26
2023-06-07T10:33
в мире
украина
сша
джон кеннеди (политик)
роберт кеннеди
россия
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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Вооруженный конфликт на Украине во многом носит искусственный характер, его подпитывают интересы предприятий оборонного сектора США и воинственные настроения в администрации страны, заявили РИА Новости в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди."Данный конфликт по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью США, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте", - заявили агентству в ответ на письменный запрос.Как проинформировали в офисе политика, в случае победы на президентских выборах Кеннеди-младший намерен сфокусировать усилия на мирных инициативах. Помимо этого, кандидат намерен вступить в диалог с Россией о заключении новых соглашений по контролю над вооружениями во имя "постепенного разоружения всех стран".
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в мире, украина, сша, джон кеннеди (политик), роберт кеннеди, россия
В мире, Украина, США, Джон Кеннеди (политик), Роберт Кеннеди, Россия
В офисе Кеннеди назвали подстрекателей конфликта на Украине

Офис Кеннеди: администрация и оборонный сектор США питают конфликт на Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Вооруженный конфликт на Украине во многом носит искусственный характер, его подпитывают интересы предприятий оборонного сектора США и воинственные настроения в администрации страны, заявили РИА Новости в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди.
"Данный конфликт по большей части носит искусственный характер и подпитывается оборонной промышленностью США, неоконсерваторами и милитаристскими настроениями во внешнеполитическом истеблишменте", - заявили агентству в ответ на письменный запрос.
Как проинформировали в офисе политика, в случае победы на президентских выборах Кеннеди-младший намерен сфокусировать усилия на мирных инициативах. Помимо этого, кандидат намерен вступить в диалог с Россией о заключении новых соглашений по контролю над вооружениями во имя "постепенного разоружения всех стран".
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