https://ria.ru/20230607/kondrat-1876780536.html

Кассация оставила в Мосгорсуде коррупционное дело судьи Кондрат

Кассация оставила в Мосгорсуде коррупционное дело судьи Кондрат - РИА Новости, 07.06.2023

Кассация оставила в Мосгорсуде коррупционное дело судьи Кондрат

Кассационный суд решил оставить на рассмотрении в Мосгорсуде дело арбитражной судьи в отставке Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве в даче взятки,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:41

2023-06-07T17:41

2023-06-07T17:41

происшествия

московский городской суд

москва

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кассационный суд решил оставить на рассмотрении в Мосгорсуде дело арбитражной судьи в отставке Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве в даче взятки, рассказал РИА Новости её адвокат Максим Пашков. "Сегодня 2-й Кассационный суд общей юрисдикции принял решение, которым председателю Московского городского суда Михаилу Птицыну было отказано в изменении территориальной подсудности по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда города Москвы Елены Кондрат", - рассказал собеседник агентства. Изначально уголовное дело в отношении Кондрат поступило в Никулинский районный суд Москвы, откуда было передано по подсудности в Мосгорсуд. "Птицын, изучив материалы дела, обратился во 2-й Кассационный суд общей юрисдикции с просьбой изменить территориальную подсудность. Свое ходатайство он мотивировал тем, что Кондрат была знакома с судьями Мосгорсуда, что вызывает сомнение в беспристрастности суда", - пояснил Пашков. Кондрат и ее защита возражали против этого – как и прокурор, который, по словам собеседника, заявил, что "нет никаких оснований сомневаться в беспристрастности всего судейского сообщества Москвы". Кондрат вину не признает и настаивает, что в отношении нее была совершена провокация, отметил Пашков и заявил, что его подзащитная никаких взяток никому не предлагала, а уголовное дело является местью руководства Арбитражного суда Москвы за ее несговорчивость. По версии следствия, Кондрат предложила коллеге по арбитражному суду Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за 50 тысяч долларов вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Она, как считает следствие, уговаривала Махалкину в ходе телефонных переговоров и личных встреч. Та обратилась в ФСБ, дав согласие на участие в оперативном эксперименте. Передача денег проходила уже под контролем сотрудников правоохранительных органов. Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, за это предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Кондрат слушала дела о банкротстве и, согласно информации на сайте Арбитражного суда, работала судьей с 2008 года.

https://ria.ru/20230601/rosimuschestvo-1875495657.html

https://ria.ru/20230519/vzyatki-1872892045.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московский городской суд, москва