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В Белоруссии на комбинате вспыхнула газовоздушная смесь
В Белоруссии на комбинате вспыхнула газовоздушная смесь - РИА Новости, 07.06.2023
В Белоруссии на комбинате вспыхнула газовоздушная смесь
Взрыв произошел на территории целлюлозно-картонного комбината в белорусском Светлогорске, как минимум три человека погибли, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:32
2023-06-07T22:32
2023-06-07T23:10
белоруссия
светлогорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Взрыв произошел на территории целлюлозно-картонного комбината в белорусском Светлогорске, как минимум три человека погибли, сообщил официальный представитель МЧС республики Евгений Барановский."Сообщение об инциденте на территории ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" поступило 7 июня в 15.34. Там произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. В результате повреждены металлические обшивки трех резервуаров. Нарушена целостность одного из резервуаров. Повреждены соседние строения", - цитирует Барановского телеграм-канал ведомства.Отмечается, что по прибытии работники МЧС приступили к аварийно-спасательным работам и разбору обрушившихся элементов строительных конструкций."На данный момент можно говорить о трех погибших. Следственно-оперативная группа продолжает работу, по итогам будет предоставлена полная информация о происшествии", - отметили в ведомстве.Причина ЧП уточняется. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах либо правил безопасности взрывоопасных работ.
https://ria.ru/20230607/dron-1876816276.html
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белоруссия, светлогорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Белоруссия, Светлогорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В Белоруссии на комбинате вспыхнула газовоздушная смесь
В Белоруссии три человека погибли из-за вспышки газовоздушной смеси на комбинате