https://ria.ru/20230607/kitay-1876640280.html

Офис Кеннеди-младшего призвал к добросовестным переговорам с Китаем

Офис Кеннеди-младшего призвал к добросовестным переговорам с Китаем - РИА Новости, 07.06.2023

Офис Кеннеди-младшего призвал к добросовестным переговорам с Китаем

Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден намеренно нагнетали напряженность в отношениях с КНР, используя Тайвань как... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:07

2023-06-07T10:07

2023-06-07T10:09

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китай

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден намеренно нагнетали напряженность в отношениях с КНР, используя Тайвань как инструмент провокации, заявили РИА Новости в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди."Администрации Трампа и Байдена намеренно нагнетают напряженность в отношениях с Китаем, иногда используя Тайвань как инструмент провокации. Господин Кеннеди считает, что Америка может быть сильной, при этом не проявляя воинственности", - заявили агентству в ответ на письменный запрос.Кроме того, в офисе политика утвердительно ответили на вопрос о том, могут ли США и Китай, по его мнению, нормализовать отношения на фоне растущей напряженности из-за Тайваня. "Он признает, что у США и Китая много общих интересов, и считает, что любая напряженность может быть устранена путем добросовестных переговоров", - прокомментировали в команде Кеннеди-младшего.Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в августе 2022 года тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии был сбит.

https://ria.ru/20230514/kennedy-1871534345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, китай, в мире