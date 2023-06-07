Рейтинг@Mail.ru
Офис Кеннеди-младшего призвал к добросовестным переговорам с Китаем - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 07.06.2023 (обновлено: 10:09 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/kitay-1876640280.html
Офис Кеннеди-младшего призвал к добросовестным переговорам с Китаем
Офис Кеннеди-младшего призвал к добросовестным переговорам с Китаем - РИА Новости, 07.06.2023
Офис Кеннеди-младшего призвал к добросовестным переговорам с Китаем
Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден намеренно нагнетали напряженность в отношениях с КНР, используя Тайвань как... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:07
2023-06-07T10:09
сша
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866603390_0:116:2868:1729_1920x0_80_0_0_8e03818e7be4c800a16561f0d860a612.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден намеренно нагнетали напряженность в отношениях с КНР, используя Тайвань как инструмент провокации, заявили РИА Новости в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди."Администрации Трампа и Байдена намеренно нагнетают напряженность в отношениях с Китаем, иногда используя Тайвань как инструмент провокации. Господин Кеннеди считает, что Америка может быть сильной, при этом не проявляя воинственности", - заявили агентству в ответ на письменный запрос.Кроме того, в офисе политика утвердительно ответили на вопрос о том, могут ли США и Китай, по его мнению, нормализовать отношения на фоне растущей напряженности из-за Тайваня. "Он признает, что у США и Китая много общих интересов, и считает, что любая напряженность может быть устранена путем добросовестных переговоров", - прокомментировали в команде Кеннеди-младшего.Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в августе 2022 года тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии был сбит.
https://ria.ru/20230514/kennedy-1871534345.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866603390_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_4b89989db011582d0acb0680d49b42f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, в мире
США, Китай, В мире
Офис Кеннеди-младшего призвал к добросовестным переговорам с Китаем

Офис Кеннеди-младшего: разногласия с Китаем можно решить через добросовестные переговоры

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден намеренно нагнетали напряженность в отношениях с КНР, используя Тайвань как инструмент провокации, заявили РИА Новости в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди.
"Администрации Трампа и Байдена намеренно нагнетают напряженность в отношениях с Китаем, иногда используя Тайвань как инструмент провокации. Господин Кеннеди считает, что Америка может быть сильной, при этом не проявляя воинственности", - заявили агентству в ответ на письменный запрос.
Кроме того, в офисе политика утвердительно ответили на вопрос о том, могут ли США и Китай, по его мнению, нормализовать отношения на фоне растущей напряженности из-за Тайваня. "Он признает, что у США и Китая много общих интересов, и считает, что любая напряженность может быть устранена путем добросовестных переговоров", - прокомментировали в команде Кеннеди-младшего.
Отношения между США и Китаем заметно охладели после визита на Тайвань в августе 2022 года тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над США китайского аэростата, который впоследствии был сбит.
Роберт Ф. Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Семейная традиция Кеннеди — выбрать себе врага пострашнее
14 мая, 08:00
 
СШАКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала