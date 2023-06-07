https://ria.ru/20230607/kinoteatry-1876775231.html
В московских парках открылись летние кинотеатры
В московских парках открылись летние кинотеатры - РИА Новости, 07.06.2023
В московских парках открылись летние кинотеатры
Летние кинотеатры открываются в восьми столичных парках, они проработают до осени, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:24
2023-06-07T17:24
2023-06-07T17:24
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Летние кинотеатры открываются в восьми столичных парках, они проработают до осени, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры. "В этом сезоне летние кинотеатры будут открыты в восьми парках Москвы. На больших экранах покажут мультипликационные ленты, фильмы российских и советских режиссеров", - говорится в сообщении. Отмечается, что для посещения нужна предварительная регистрация на сайтах зон отдыха. "Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино. Такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Отмечается, что, начиная с 9 июня зрителей ждут в парке Олимпийской деревни, где можно посмотреть классику отечественного кинематографа. Одновременно начинаются показы на главной сцене Таганского парка, там сеансы будут проходить по пятницам с 19.00 до 21.00. На эстраде "Солнечная" в Измайловском парке кинопоказы стартуют в 21.00. Сообщается, что на площадках "Москино Сокольники" и в Парке Горького ставку сделают на новинки проката, авторские и фестивальные ленты. Шедевры из собрания Госфильмофонда России приготовили для гостей сад имени Баумана и Бабушкинский парк. Лучшее кино из коллекции Мосфильма покажут в парке "Ангарские пруды".
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москва, россия, госфильмофонд рф, мосфильм, наталья сергунина, общество
Москва, Россия, Госфильмофонд РФ, Мосфильм, Наталья Сергунина, Общество
В московских парках открылись летние кинотеатры
В Москве объявили об открытии летних кинотеатров в восьми парках
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Летние кинотеатры открываются в восьми столичных парках, они проработают до осени, сообщает пресс-служба столичного департамента
культуры.
"В этом сезоне летние кинотеатры будут открыты в восьми парках Москвы. На больших экранах покажут мультипликационные ленты, фильмы российских и советских режиссеров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для посещения нужна предварительная регистрация на сайтах зон отдыха.
"Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино. Такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Отмечается, что, начиная с 9 июня зрителей ждут в парке Олимпийской деревни, где можно посмотреть классику отечественного кинематографа. Одновременно начинаются показы на главной сцене Таганского парка, там сеансы будут проходить по пятницам с 19.00 до 21.00. На эстраде "Солнечная" в Измайловском парке кинопоказы стартуют в 21.00.
Сообщается, что на площадках "Москино Сокольники" и в Парке Горького ставку сделают на новинки проката, авторские и фестивальные ленты. Шедевры из собрания Госфильмофонда России приготовили для гостей сад имени Баумана и Бабушкинский парк. Лучшее кино из коллекции Мосфильма покажут в парке "Ангарские пруды".
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