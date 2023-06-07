Светская премьера: кто из звезд первым посмотрел "Снегиря" Хлебникова

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“В этом фильме последняя роль Евгения Сытого. Он снимался у меня во всех предыдущих проектах, это мой друг”, — Хлебников почтил память актера.

Артист умер 16 марта 2022 года после тяжелой болезни. Ему было 52 года.