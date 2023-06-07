Светская премьера: кто из звезд первым посмотрел "Снегиря" Хлебникова

Картину представили Борис Хлебников, оператор Алишер Хамидходжаев, актеры Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Анатолий Попов, Александр Сударев и другие.
События в ленте разворачиваются на рыболовном судне "Снегирь", ставшем домом для банды морских бродяг. Все они хотят взять хороший улов и вернуться домой живыми. Никита и Максим — новички на корабле.
Картину представили Борис Хлебников, оператор Алишер Хамидходжаев, актеры Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Анатолий Попов, Александр Сударев и другие.
События в ленте разворачиваются на рыболовном судне "Снегирь", ставшем домом для банды морских бродяг. Все они хотят взять хороший улов и вернуться домой живыми. Никита и Максим — новички на корабле.
“В этом фильме последняя роль Евгения Сытого. Он снимался у меня во всех предыдущих проектах, это мой друг”, — Хлебников почтил память актера.
Артист умер 16 марта 2022 года после тяжелой болезни. Ему было 52 года.
“В этом фильме последняя роль Евгения Сытого. Он снимался у меня во всех предыдущих проектах, это мой друг”, — Хлебников почтил память актера.
Артист умер 16 марта 2022 года после тяжелой болезни. Ему было 52 года.
Над сценарием Хлебников работал вместе с Наталией Мещаниновой и Георгием Владимовым.
Это не первый совместный проект Мещаниновой и Хлебникова. Она писала скрипты к "Шторму" и "Аритмии".
Зрители также знают Мещанинову и как режиссера. Она сняла сериалы "Алиса не может ждать", "Пингвины моем мамы", "Обычная женщина", фильмы "Сердце мира", "Комбинат "Надежда" и другие.
Над сценарием Хлебников работал вместе с Наталией Мещаниновой и Георгием Владимовым.
Это не первый совместный проект Мещаниновой и Хлебникова. Она писала скрипты к "Шторму" и "Аритмии".
Зрители также знают Мещанинову и как режиссера. Она сняла сериалы "Алиса не может ждать", "Пингвины моем мамы", "Обычная женщина", фильмы "Сердце мира", "Комбинат "Надежда" и другие.
Посмотреть ленту пришла режиссер Анна Меликян ("Нежность", "Про любовь", "Русалка").
Посмотреть ленту пришла режиссер Анна Меликян ("Нежность", "Про любовь", "Русалка").
Премьеру посетила звезда "Содержанок" и "Колл-центра" Сабина Ахмедова.
Премьеру посетила звезда "Содержанок" и "Колл-центра" Сабина Ахмедова.
На красной дорожке позировала Анна Банщикова, известная по сериалам "Ищейка", "За полчаса до весны" и другим.
На красной дорожке позировала Анна Банщикова, известная по сериалам "Ищейка", "За полчаса до весны" и другим.
На рауте заметили супругов Андрея Смирнова и Елену Прудникову.
Среди недавних работ актрисы мелодрама Валерия Тодоровского "Надвое".
Ее супруг снялся в экранизации романа Виктора Пелевина "Ампир V".
На рауте заметили супругов Андрея Смирнова и Елену Прудникову.
Среди недавних работ актрисы мелодрама Валерия Тодоровского "Надвое".
Ее супруг снялся в экранизации романа Виктора Пелевина "Ампир V".
В объективы фотокамер попала Мила Ершова, сыгравшая главную женскую роль в сериале "Фандорин. Азазель".
В объективы фотокамер попала Мила Ершова, сыгравшая главную женскую роль в сериале "Фандорин. Азазель".
В числе первых ленту также посмотрел Евгений Сангаджиев. Недавно в Сети вышел его сериал "Балет" с Федором Бондарчуком.
Фильм "Снегирь" выйдет в прокат 8 июня.
В числе первых ленту также посмотрел Евгений Сангаджиев. Недавно в Сети вышел его сериал "Балет" с Федором Бондарчуком.
Фильм "Снегирь" выйдет в прокат 8 июня.