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Светская премьера: кто из звезд первым посмотрел "Снегиря" Хлебникова - РИА Новости, 07.06.2023
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Культура
 
17:57 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/kino-1876772975.html
Светская премьера: кто из звезд первым посмотрел "Снегиря" Хлебникова
Светская премьера: кто из звезд первым посмотрел "Снегиря" Хлебникова - РИА Новости, 07.06.2023
Светская премьера: кто из звезд первым посмотрел "Снегиря" Хлебникова
В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера фильма Бориса Хлебникова "Снегирь". Кто пришел на светский вечер и оценил новый фильм... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:57
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера фильма Бориса Хлебникова "Снегирь". Кто пришел на светский вечер и оценил новый фильм создателя драмы "Аритмия" – в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, борис хлебников, тимофей трибунцев, анатолий попов, кино и сериалы, что посмотреть , фото, фото
Культура, Новости культуры, Борис Хлебников, Тимофей Трибунцев, Анатолий Попов, Кино и сериалы, что посмотреть , Фото

Светская премьера: кто из звезд первым посмотрел "Снегиря" Хлебникова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера фильма Бориса Хлебникова "Снегирь". Кто пришел на светский вечер и оценил новый фильм создателя драмы "Аритмия" – в фотоленте РИА Новости.
© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина

Картину представили Борис Хлебников, оператор Алишер Хамидходжаев, актеры Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Анатолий Попов, Александр Сударев и другие.

События в ленте разворачиваются на рыболовном судне "Снегирь", ставшем домом для банды морских бродяг. Все они хотят взять хороший улов и вернуться домой живыми. Никита и Максим — новички на корабле.

Премьера фильма Снегирь

Картину представили Борис Хлебников, оператор Алишер Хамидходжаев, актеры Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Анатолий Попов, Александр Сударев и другие.

События в ленте разворачиваются на рыболовном судне "Снегирь", ставшем домом для банды морских бродяг. Все они хотят взять хороший улов и вернуться домой живыми. Никита и Максим — новички на корабле.

© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина
1 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина

“В этом фильме последняя роль Евгения Сытого. Он снимался у меня во всех предыдущих проектах, это мой друг”, — Хлебников почтил память актера.

Артист умер 16 марта 2022 года после тяжелой болезни. Ему было 52 года.

Премьера фильма Снегирь

“В этом фильме последняя роль Евгения Сытого. Он снимался у меня во всех предыдущих проектах, это мой друг”, — Хлебников почтил память актера.

Артист умер 16 марта 2022 года после тяжелой болезни. Ему было 52 года.

© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина
2 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК/Ксения Угольникова

Над сценарием Хлебников работал вместе с Наталией Мещаниновой и Георгием Владимовым.

Это не первый совместный проект Мещаниновой и Хлебникова. Она писала скрипты к "Шторму" и "Аритмии".

Зрители также знают Мещанинову и как режиссера. Она сняла сериалы "Алиса не может ждать", "Пингвины моем мамы", "Обычная женщина", фильмы "Сердце мира", "Комбинат "Надежда" и другие.

Премьера фильма Снегирь

Над сценарием Хлебников работал вместе с Наталией Мещаниновой и Георгием Владимовым.

Это не первый совместный проект Мещаниновой и Хлебникова. Она писала скрипты к "Шторму" и "Аритмии".

Зрители также знают Мещанинову и как режиссера. Она сняла сериалы "Алиса не может ждать", "Пингвины моем мамы", "Обычная женщина", фильмы "Сердце мира", "Комбинат "Надежда" и другие.

© Фото : пресс-служба ВГТРК/Ксения Угольникова
3 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК/Ксения Угольникова

Посмотреть ленту пришла режиссер Анна Меликян ("Нежность", "Про любовь", "Русалка").

Премьера фильма Снегирь

Посмотреть ленту пришла режиссер Анна Меликян ("Нежность", "Про любовь", "Русалка").

© Фото : пресс-служба ВГТРК/Ксения Угольникова
4 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина

Премьеру посетила звезда "Содержанок" и "Колл-центра" Сабина Ахмедова.

Премьера фильма Снегирь

Премьеру посетила звезда "Содержанок" и "Колл-центра" Сабина Ахмедова.

© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина
5 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина

На красной дорожке позировала Анна Банщикова, известная по сериалам "Ищейка", "За полчаса до весны" и другим.

Премьера фильма Снегирь

На красной дорожке позировала Анна Банщикова, известная по сериалам "Ищейка", "За полчаса до весны" и другим.

© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина
6 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина

На рауте заметили супругов Андрея Смирнова и Елену Прудникову.

Среди недавних работ актрисы мелодрама Валерия Тодоровского "Надвое".

Ее супруг снялся в экранизации романа Виктора Пелевина "Ампир V".

Премьера фильма Снегирь

На рауте заметили супругов Андрея Смирнова и Елену Прудникову.

Среди недавних работ актрисы мелодрама Валерия Тодоровского "Надвое".

Ее супруг снялся в экранизации романа Виктора Пелевина "Ампир V".

© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина
7 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК/Ксения Угольникова

В объективы фотокамер попала Мила Ершова, сыгравшая главную женскую роль в сериале "Фандорин. Азазель".

Премьера фильма Снегирь

В объективы фотокамер попала Мила Ершова, сыгравшая главную женскую роль в сериале "Фандорин. Азазель".

© Фото : пресс-служба ВГТРК/Ксения Угольникова
8 из 9
© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина

В числе первых ленту также посмотрел Евгений Сангаджиев. Недавно в Сети вышел его сериал "Балет" с Федором Бондарчуком.

Фильм "Снегирь" выйдет в прокат 8 июня.

Премьера фильма Снегирь

В числе первых ленту также посмотрел Евгений Сангаджиев. Недавно в Сети вышел его сериал "Балет" с Федором Бондарчуком.

Фильм "Снегирь" выйдет в прокат 8 июня.

© Фото : пресс-служба ВГТРК/Анна Темерина
9 из 9
 
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