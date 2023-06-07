https://ria.ru/20230607/kiberzaschita-1876778061.html

Россия и Белоруссия усовершенствуют киберзащиту важных объектов

Россия и Белоруссия усовершенствуют киберзащиту важных объектов - РИА Новости, 07.06.2023

Россия и Белоруссия усовершенствуют киберзащиту важных объектов

Россия и Белоруссия будут совместно совершенствовать систему защиты объектов критической информационной инфраструктуры от кибератак, речь об этом шла на... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:34

2023-06-07T17:34

2023-06-07T17:34

россия

белоруссия

николай патрушев

минск

кибербезопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия будут совместно совершенствовать систему защиты объектов критической информационной инфраструктуры от кибератак, речь об этом шла на прошедших в среду в Минске российско-белорусских консультациях по линии советов безопасности обеих стран, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. В мероприятии участвовали представители аппаратов совбезов, министерств, ведомств и организаций России и Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Определены перспективные направления военно-технического сотрудничества. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по основным направлениям взаимодействия в области информационной безопасности", - говорится в сообщении. В частности, были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией концепции информационной безопасности Союзного государства, утвержденной в нынешнем году постановлением высшего Государственного совета СГ. "Предложен ряд мер, направленных на совершенствование методов противодействия целевым компьютерным атакам, на повышение оперативности обмена сведениями об инцидентах на объектах критической информационной инфраструктуры. Приняты решения, связанные с укреплением сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с компьютерной преступностью, пресечением использования информационных технологий в террористических целях", - говорится в сообщении. К объектов критической информационной инфраструктуры относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации экономики (в их числе - предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие).

https://ria.ru/20230527/dos-ataka-1874583268.html

https://ria.ru/20230607/it-kompanii-1876686747.html

https://ria.ru/20230605/terrorizm-1876205834.html

россия

белоруссия

минск

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россия, белоруссия, николай патрушев, минск, кибербезопасность, совет безопасности рф