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Верховный суд России регулярно подвергается массированным кибератакам - РИА Новости, 07.06.2023
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17:50 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/kiberataki-1876783217.html
Верховный суд России регулярно подвергается массированным кибератакам
Верховный суд России регулярно подвергается массированным кибератакам - РИА Новости, 07.06.2023
Верховный суд России регулярно подвергается массированным кибератакам
Верховный суд РФ регулярно подвергается массированным кибератакам, сообщил в среду начальник отдела информационной безопасности суда Владимир Чаплинский на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:50
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россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ регулярно подвергается массированным кибератакам, сообщил в среду начальник отдела информационной безопасности суда Владимир Чаплинский на заседании клуба Замятнина. Он напомнил, что число кибератак, которые и раньше в стране было немало, возросло после начала СВО. "Верховный суд - не исключение, кибератаки постоянно идут, причем достаточно массированные", - сказал он. Чаплинский пояснил, что хакеры предпринимают попытки заблокировать личные кабинеты на сайте суда, возможность участвовать в заседаниях по видео, стараются вывести из строя сервисы оплаты госпошлины и передачи исполнительных документов, мешают секретарю или непосредственно судье, вмешиваются в работу семинаров и конференций с удаленным участием. "Мы обучаем судей и работников аппарата, используем защищенные ведомственные контуры, закрытые каналы", - отметил сотрудник суда.
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технологии, россия, верховный суд рф
Технологии, Россия, Верховный суд РФ
Верховный суд России регулярно подвергается массированным кибератакам

Начальник отдела Чаплинский: Верховный суд России регулярно подвергается кибератакам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ регулярно подвергается массированным кибератакам, сообщил в среду начальник отдела информационной безопасности суда Владимир Чаплинский на заседании клуба Замятнина.
Он напомнил, что число кибератак, которые и раньше в стране было немало, возросло после начала СВО.
«
"Верховный суд - не исключение, кибератаки постоянно идут, причем достаточно массированные", - сказал он.
Чаплинский пояснил, что хакеры предпринимают попытки заблокировать личные кабинеты на сайте суда, возможность участвовать в заседаниях по видео, стараются вывести из строя сервисы оплаты госпошлины и передачи исполнительных документов, мешают секретарю или непосредственно судье, вмешиваются в работу семинаров и конференций с удаленным участием.
«
"Мы обучаем судей и работников аппарата, используем защищенные ведомственные контуры, закрытые каналы", - отметил сотрудник суда.
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