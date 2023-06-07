https://ria.ru/20230607/khranilische-1876719574.html

МИД России заявил о планах Киева устроить провокацию с ядерным топливом

МИД России заявил о планах Киева устроить провокацию с ядерным топливом - РИА Новости, 07.06.2023

МИД России заявил о планах Киева устроить провокацию с ядерным топливом

Киевский режим на фоне военных неуспехов рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, заявила в среду официальный... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:05

2023-06-07T15:05

2023-06-07T15:26

специальная военная операция на украине

харьков

безопасность

украина

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Киевский режим на фоне военных неуспехов рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы получаем сообщения о других террористических актах, грязных методах и планах, которых не гнушаются украинские функционеры. Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующим обвинением Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", — сказала Захарова в ходе брифинга.По её словам, "это, конечно, абсолютная политическая агония киевского режима"."Это очевидно. Сами себя довели до края, сами себя загнали в тупик, сами не могут оттуда выйти. Не могут набраться сил, признаться в том, что после продажи страны, народа и собственной истории — продали самих себя. Нет сил признаться, и теперь они приступили к вот таким масштабным террористическим актам и диверсиям", — добавила она.

https://ria.ru/20230606/terakt-1876359904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, безопасность, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр