https://ria.ru/20230607/khranilische-1876719574.html
МИД России заявил о планах Киева устроить провокацию с ядерным топливом
МИД России заявил о планах Киева устроить провокацию с ядерным топливом - РИА Новости, 07.06.2023
МИД России заявил о планах Киева устроить провокацию с ядерным топливом
Киевский режим на фоне военных неуспехов рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, заявила в среду официальный... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:05
2023-06-07T15:05
2023-06-07T15:26
специальная военная операция на украине
харьков
безопасность
украина
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Киевский режим на фоне военных неуспехов рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы получаем сообщения о других террористических актах, грязных методах и планах, которых не гнушаются украинские функционеры. Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующим обвинением Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", — сказала Захарова в ходе брифинга.По её словам, "это, конечно, абсолютная политическая агония киевского режима"."Это очевидно. Сами себя довели до края, сами себя загнали в тупик, сами не могут оттуда выйти. Не могут набраться сил, признаться в том, что после продажи страны, народа и собственной истории — продали самих себя. Нет сил признаться, и теперь они приступили к вот таким масштабным террористическим актам и диверсиям", — добавила она.
https://ria.ru/20230606/terakt-1876359904.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, безопасность, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Безопасность, Украина, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России заявил о планах Киева устроить провокацию с ядерным топливом
Захарова: Киев рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища ядерного топлива
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Киевский режим на фоне военных неуспехов рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы получаем сообщения о других террористических актах, грязных методах и планах, которых не гнушаются украинские функционеры. Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующим обвинением Москвы
в нанесении ракетного удара по атомному объекту", — сказала Захарова в ходе брифинга.
По её словам, "это, конечно, абсолютная политическая агония киевского режима".
"Это очевидно. Сами себя довели до края, сами себя загнали в тупик, сами не могут оттуда выйти. Не могут набраться сил, признаться в том, что после продажи страны, народа и собственной истории — продали самих себя. Нет сил признаться, и теперь они приступили к вот таким масштабным террористическим актам и диверсиям", — добавила она.
ФСБ: Киев готовил на территории России теракт с применением грязной бомбы