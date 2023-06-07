https://ria.ru/20230607/khram-1876695206.html

В подконтрольном Киеву Херсоне затопило храм канонической УПЦ

В подконтрольном Киеву Херсоне затопило храм канонической УПЦ - РИА Новости, 07.06.2023

В подконтрольном Киеву Херсоне затопило храм канонической УПЦ

Храм Касперовской иконы Божьей Матери канонической Украинской православной церкви затопило в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил в среду в Telegram-канале... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:44

2023-06-07T13:44

2023-06-07T13:44

религия

херсон

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Храм Касперовской иконы Божьей Матери канонической Украинской православной церкви затопило в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил в среду в Telegram-канале заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. "Херсон. Остров, микрорайон Корабел. Храм Касперовской иконы Божией Матери. Уровень воды от 1,5 до 4 метров. Возле церкви – около двух метров. Все церковные помещения затоплены. Все, что собиралось десятилетиями - в воде", - написал Данилевич. Он опубликовал видео, на котором видно, что храм наполовину затоплен. Украинские войска в ночь с 5 на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

херсон

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсон, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, каховская гэс, разрушение каховской гэс