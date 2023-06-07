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Пушилин выразил готовность оказать помощь Херсонской области

Пушилин выразил готовность оказать помощь Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2023

Пушилин выразил готовность оказать помощь Херсонской области

ДНР готова, если потребуется, помочь Херсонской области в ликвидации последствий затопления после разрушения Каховской ГЭС, но на данном этапе региону хватает... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T20:02

2023-06-07T20:02

2023-06-07T20:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

денис пушилин

разрушение каховской гэс

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. ДНР готова, если потребуется, помочь Херсонской области в ликвидации последствий затопления после разрушения Каховской ГЭС, но на данном этапе региону хватает уже задействованных ресурсов, заявил в интервью РИА Новости врио главы республики Денис Пушилин.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского."На данный момент обращения (за помощью) со стороны Херсонской области в наш адрес не было. Но мы взаимодействуем в таких условиях, когда, как только это понадобится, не нужно никаких писем. Безусловно, мы готовы будем откликнуться. Но на данном этапе, тот ресурс, который уже задействован, практически все вопросы закрыл или же закрывает", - сказал Пушилин.По его словам, Херсонской области уже помогают специалисты, в том числе спасатели, из Крыма, Краснодарского края и Ростовской области.

донецкая народная республика

херсонская область

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донецкая народная республика, херсонская область , денис пушилин, разрушение каховской гэс