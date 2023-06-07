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Украинское СМИ опозорилось, показав "устроенные Россией разрушения" на ГЭС
Украинское СМИ опозорилось, показав "устроенные Россией разрушения" на ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Украинское СМИ опозорилось, показав "устроенные Россией разрушения" на ГЭС
Украинское информагентство УНИАН разместило в Telegram-канале фотографию девятилетней давности, заявив, что на ней показаны последствия ЧП на Каховской ГЭС. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:31
2023-06-07T15:31
2023-06-07T17:09
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сербия
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН разместило в Telegram-канале фотографию девятилетней давности, заявив, что на ней показаны последствия ЧП на Каховской ГЭС.На опубликованном снимке запечатлен мальчик, спасающий щенка во время наводнения в Сербии. Оригинал изображения был размещен на сайте imgur 18 мая 2014 года.При этом издание утверждает, что это кадры с затопленных территорий в Херсонской области. СМИ также голословно обвиняет Россию в подрыве станции.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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в мире, херсонская область , москва, сербия, разрушение каховской гэс
В мире, Херсонская область , Москва, Сербия, Разрушение Каховской ГЭС
Украинское СМИ опозорилось, показав "устроенные Россией разрушения" на ГЭС
УНИАН попыталось выдать фото 2014 года из Сербии за последствия подрыва Каховской ГЭС