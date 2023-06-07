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Украинское СМИ опозорилось, показав "устроенные Россией разрушения" на ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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15:31 07.06.2023 (обновлено: 17:09 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/kherson-1876731456.html
Украинское СМИ опозорилось, показав "устроенные Россией разрушения" на ГЭС
Украинское СМИ опозорилось, показав "устроенные Россией разрушения" на ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Украинское СМИ опозорилось, показав "устроенные Россией разрушения" на ГЭС
Украинское информагентство УНИАН разместило в Telegram-канале фотографию девятилетней давности, заявив, что на ней показаны последствия ЧП на Каховской ГЭС. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:31
2023-06-07T17:09
в мире
херсонская область
москва
сербия
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН разместило в Telegram-канале фотографию девятилетней давности, заявив, что на ней показаны последствия ЧП на Каховской ГЭС.На опубликованном снимке запечатлен мальчик, спасающий щенка во время наводнения в Сербии. Оригинал изображения был размещен на сайте imgur 18 мая 2014 года.При этом издание утверждает, что это кадры с затопленных территорий в Херсонской области. СМИ также голословно обвиняет Россию в подрыве станции.В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.
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в мире, херсонская область , москва, сербия, разрушение каховской гэс
В мире, Херсонская область , Москва, Сербия, Разрушение Каховской ГЭС
Украинское СМИ опозорилось, показав "устроенные Россией разрушения" на ГЭС

УНИАН попыталось выдать фото 2014 года из Сербии за последствия подрыва Каховской ГЭС

© Imgur.comСкриншот сайта imgur.com / Скриншот поста в телеграм-канале УНИАН
Скриншот сайта imgur.com / Скриншот поста в телеграм-канале УНИАН
© Imgur.com
Скриншот сайта imgur.com / Скриншот поста в телеграм-канале УНИАН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН разместило в Telegram-канале фотографию девятилетней давности, заявив, что на ней показаны последствия ЧП на Каховской ГЭС.
На опубликованном снимке запечатлен мальчик, спасающий щенка во время наводнения в Сербии. Оригинал изображения был размещен на сайте imgur 18 мая 2014 года.
При этом издание утверждает, что это кадры с затопленных территорий в Херсонской области. СМИ также голословно обвиняет Россию в подрыве станции.
В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Россия назвала произошедшее терактом.
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В миреХерсонская областьМоскваСербияРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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