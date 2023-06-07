https://ria.ru/20230607/kherson-1876718081.html

Улицы Херсона подтоплены, жители с домашними животными покидают город

Улицы Херсона подтоплены, жители с домашними животными покидают город - РИА Новости, 07.06.2023

Улицы Херсона подтоплены, жители с домашними животными покидают город

Улицы Херсона, находящегося под контролем Украины, подтоплены, жителей вместе с домашними животными и немногочисленными вещами эвакуируют, свидетельствуют... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:01

2023-06-07T15:01

2023-06-07T15:01

специальная военная операция на украине

происшествия

херсон

николаев (украина)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Улицы Херсона, находящегося под контролем Украины, подтоплены, жителей вместе с домашними животными и немногочисленными вещами эвакуируют, свидетельствуют видео, переданные РИА Новости очевидцами. На видео, находящихся в распоряжении РИА Новости, жители Херсона рассказывают, что утром объявили эвакуацию из города, и показывают, как улицы стало затапливать водой. "Ну а куда ее (собаку - ред.) девать, Оставить там одну, она погибнет... Топит (дом - ред.) потихоньку... Да не знаю, сегодня проснулся часов в восемь утра, сосед говорит: набирай воду, дамбу взорвали. И в десять часов я уже приехал на вокзал, быстро собрался и поехал. Да я так, чуть-чуть взял (вещи из дома - ред.), там найду... Сейчас лето - можно в шортах с футболкой все лето пробегать. Я же еду, не знаю куда, что по чем? Таскать с собой сумку? Я же больной еще, у меня астма, я задыхаюсь, я попробовал сумку - нет. Думаю, нет, ничего не хочу", - рассказал Юрий, покидающий город вместе с собакой Софой. Девочка Карина уезжает из Херсона вместе с мамой и братом. "Эвакуация, выезжаем. В панике, утром проснулась, мама сказала: встаем быстро и вещи собираем. Я такая в панике: а зачем уезжаем? Эвакуация. Я поняла, да ладно, поеду", - отметила Карина. У Натальи, выезжающей из подтопленного Херсона, дом не затопило, но она с ребенком все равно приняла решение покинуть город. "Мы в Николаев туда-сюда ездим. Родители, коты-собаки... Есть, куда ехать", - заявила Наталья, отмечая, что дети находятся на дистанционном обучении. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

херсон

николаев (украина)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсон, николаев (украина), украина, вооруженные силы украины