Минэнерго Украины: Херсон и соседние населенные пункты остались без света

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В подконтрольном украинским властям Херсоне и соседних населенных пунктах из-за паводка без света остались порядка 20 тысяч потребителей, сообщили в среду в Telegram-канале министерства энергетики Украины. "Из-за подрыва Каховской ГЭС и вызванного наводнения без света почти 20 тысяч потребителей в Херсонской области, в Херсоне подтоплены 129 трансформаторных подстанций, в Николаевской области затоплены две солнечные электростанции", - говорится в сообщении Минэнерго. Сообщается, что также подтоплена насосная станция Херсонской ТЭЦ. В ведомстве уточнили, что основные мощности теплоэлектроцентрали "пока вне зоны риска", энергетическая система страны работает стабильно и дефицит электроэнергии отсутствует. В Минэнерго предположили, что в будущем возможны трудности с налаживанием стабильного электроснабжения для потребителей близлежащих территорий. Украинские войска в ночь с 5 на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В подконтрольном украинским властям Херсоне и соседних населенных пунктах из-за паводка без света остались порядка 20 тысяч потребителей, сообщили в среду в Telegram-канале министерства энергетики Украины.
"Из-за подрыва Каховской ГЭС и вызванного наводнения без света почти 20 тысяч потребителей в Херсонской области, в Херсоне подтоплены 129 трансформаторных подстанций, в Николаевской области затоплены две солнечные электростанции", - говорится в сообщении Минэнерго.
На Украине заявили о катастрофических последствиях разрушения Каховской ГЭС
Вчера, 08:26
Сообщается, что также подтоплена насосная станция Херсонской ТЭЦ. В ведомстве уточнили, что основные мощности теплоэлектроцентрали "пока вне зоны риска", энергетическая система страны работает стабильно и дефицит электроэнергии отсутствует.
В Минэнерго предположили, что в будущем возможны трудности с налаживанием стабильного электроснабжения для потребителей близлежащих территорий.
Украинские войска в ночь с 5 на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
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